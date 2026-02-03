Знущався з українських воїнів: ЗСУ знищили російського воєнного злочинця Сергія Зотова
Сьогодні, 13:38
На одній з позицій окупаційних військ спецпризначенці ГУР МО України виявили тіло Зотова Сергія Івановича, 15.10.1990 р.н. — громадянина РФ, причетного до вбивств цивільного населення та знущання з українських військовополонених.
Як зазначає ГУР, Зотов мав цілком відповідний своїм діям позивний — “псіх”, а свою позицію називав “могилою”, пише LB.ua.
Воєнний злочинець проходив службу у 35-й мотострілецькій бригаді 41-ї загальновійськової армії зс рф.
Перед загибеллю у своїх переписках Зотов вихвалявся званням старшого лейтенанта та посадою начальника групи розшуку дезертирів — фактично керівника так званого загородзагону.
Вже нейтралізований “псіх” із гордістю згадував своє ім’я в українських списках воєнних злочинців, фактично підтверджуючи власну причетність до скоєних злочинів.
