Знущався з українських воїнів: ЗСУ знищили російського воєнного злочинця Сергія Зотова

На одній з позицій окупаційних військ спецпризначенці ГУР МО України виявили тіло Зотова Сергія Івановича, 15.10.1990 р.н. — громадянина РФ, причетного до вбивств цивільного населення та знущання з українських військовополонених.

Як зазначає ГУР, Зотов мав цілком відповідний своїм діям позивний — “псіх”, а свою позицію називав “могилою”, пише LB.ua.

Воєнний злочинець проходив службу у 35-й мотострілецькій бригаді 41-ї загальновійськової армії зс рф.

Перед загибеллю у своїх переписках Зотов вихвалявся званням старшого лейтенанта та посадою начальника групи розшуку дезертирів — фактично керівника так званого загородзагону.

Вже нейтралізований “псіх” із гордістю згадував своє ім’я в українських списках воєнних злочинців, фактично підтверджуючи власну причетність до скоєних злочинів.

