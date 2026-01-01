За крадіжку чотирьох надгробків волинянин отримав 5 років тюрми

Андрія Степанця у нарузі над могилами та викраденні надгробних плит. За скоєне чоловіку призначили п’ять років обмеження волі.



Про це пише



Як йдеться у вироку від 28 січня, події сталися восени 2019 року на кладовищі в селі Осмиловичі Волинської області. За даними слідства, 1 листопада Андрій Степанець таємно викрав три надгробні плити з могил місцевих жителів. Наступного ранку він повернувся на кладовище та поцупив ще одну плиту.



Під час другої крадіжки чоловіка помітила перехожа. Тоді обвинувачений застосував щодо жінки перцевий балончик і погрожував їй вбивством, після чого втік із місця події.



У суді Андрій Степанець провину не визнав. Він заявив, що в дні скоєння злочинів перебував удома, а самостійно демонтувати та вивезти важкі кам’яні плити фізично неможливо. Також обвинувачений стверджував про порушення під час слідчих дій і заперечував свою причетність до застосування газового балончика.



Втім суд дійшов висновку, що вина чоловіка підтверджується показами потерпілих і свідків, а також іншими доказами у справі. Потерпілі розповіли, що крадіжка надгробків завдала їм значних моральних страждань і фінансових збитків, адже пам’ятники довелося встановлювати повторно.



Суддя Орися Форенц-Піжук визнала Андрія Степанця винним за ч. 3 ст. 297 КК України (наруга над могилами), та призначила йому п’ять років обмеження волі. Також засудженого зобовʼязали сплатити 15,1 тис. грн судових витрат за проведення експертиз і компенсувати 6 тис. грн двом потерпілим. Вирок ще можна оскаржити.

