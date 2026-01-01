Росія знехтувала обіцянкою щодо паузи в ударах по енергетиці, - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що росіяни знехтували проханням Сполучених Штатів і вже на четвертий день порушили обіцянку щодо паузи в ударах по енергооб'єктах.



Про це Володимир Зеленський розповів журналістам під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, пише



Глава держави зауважив, що фактична пауза в ударах по енергетиці розпочалась у ніч проти п’ятниці, 30 січня.



«І у ніч на сьогодні росіяни, на наш погляд, порушили обіцянку. Тобто або росія тепер вважає, що в тижні неповні чотири дні замість семи, або вони реально роблять ставку на війну і просто дочекались найбільш холодних днів цієї зими, коли на значній території України більше ніж мінус двадцять градусів за Цельсієм», — наголосив президент.



Він зауважив, що російський удар по українській енергетиці «справді порушує те, про що домовлялась американська сторона», а також «чітко свідчить про наміри росії».



«Ми будемо контактувати з американською стороною щодо цього. Я розраховую, що партнери не мовчатимуть про те, що відбувається, і надалі підтримуватимуть захист нашої країни, захист наших людей», — додав Володимир Зеленський.



Про «енергетичне перемир’я»



Президент США Дональд Трамп 29 січня заявив, ніби особисто просив главу рф володимира путіна припинити удари по Україні протягом тижня через сильні морози, і той буцімто погодився.



До того російські й українські Telegram-канали писали про те, що військові з обох сторін отримали наказ не завдавати ударів по енергетиці.



Президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 30 січня повідомив, що припинення ударів по енергетиці є пропозицією США, але підкреслив, що Україна готова дзеркально дотримуватись «енергетичного перемир’я», якщо росіяни діятимуть відповідно.



У кремлі згодом заявили, що погодилися «утриматись» від ударів по Україні на прохання Дональда Трампа, але кінцевим терміном домовленості назвали 1 лютого.

