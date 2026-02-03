Європа знайде понад $15 млрд на зброю для України, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте переконаний: союзники знайдуть гроші на закупівлю американської зброї для Збройних сил України.

Про це Рютте сказав на пресконференції у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання про те, як можливо зібрати запитані Україною $15,5 млрд на фінансування програми PURL, яка використовується для закупівлі зброї в США, Рютте запевнив, що ці кошти точно будуть забезпечені

"Я абсолютно переконаний, що гроші будуть, адже ми всі знаємо наскільки критичне значення вони мають", – заявив він.

Генеральний секретар, утім, визнав, що проблема нерівномірності фінансування різними країнами має негативний вплив на це: "Наразі дві третини союзників беруть участь у програмі PURL, але дійсно є проблема розподілу фінансового тягаря".

За його словами, ситуація, коли частина держав допомагають ЗСУ, у закупівлі американської зброї, а частина ні – є ненормальною.

"Наразі є окремі держави, які роблять багато, багато є тих, що роблять щось, а менша частина – не робить нічого. Але дійсно, нам потрібен кращий розподіл фінансування, і ми над цим працюємо", – додав генсек.

Він також відзначив окремі нації, що дають суттєвий вклад у закупівлі за програмою PURL – це канадійці, норвежці, німці, а також шведи і балтійські держави.

Нагадаємо, що PURL наразі є єдиним шляхом закупівлі у США засобів ППО, перш за все перехоплювачів до систем Patriot.

Раніше Рютте заявив, що 90% ракет для української ППО надійшло через програму PURL.

Збої у постачаннях є болючим питанням для Києва, зокрема, Зеленський пояснив "наїхав" на Європу у Давосі через проблеми з ракетами для ППО.

