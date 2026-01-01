Є винятки: школи Луцької громади навчаються в очному форматі, але не всі
03 лютого, 21:12
На початок лютого синоптики прогнозували температуру до -28°C. Незважаючи на це, більшість шкіл Луцької громади продовжують навчання у звичному очному форматі.
Очільник департаменту освіти Віталій Бондар розповів журналістам ВСН, що, незважаючи на морози, навчання у класах продовжиться, проте є винятки.
Посадовець зазначив, що питання розглядали на нараді з директорами луцьких шкіл у п’ятницю, 30 січня. Нині всі керівники закладів одноголосно висловилися за продовження навчання у очному режимі.
«Навчання у Луцькій громаді відбувається в очному форматі. Але є заклади освіти, де окремі класи на дистанційці через високий рівень захворюваності — на ГРВІ, грип та супутні хвороби.
Є заклади, де не можна забезпечити довіз учнів, бо паливо примерзло, і, відповідно, у тих класах змінений формат навчання. Тобто у нас по-різному, але загалом у громаді очне навчання», — зазначив посадовець.
Таким чином, хоч загалом громада працює за очним режимом, конкретні класи та школи адаптують навчальний процес залежно від погодних умов і стану здоров’я учнів. Остаточні рішення про зміну формату приймають щодня.
