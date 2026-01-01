На Волині чоловіку ампутували ногу після обмороження





Про це повідомляє



Медики доклали максимум зусиль, застосувавши всі доступні методи лікування, однак у цьому випадку медицина виявилася безсилою – час було втрачено.



Лікарі наголошують: обмороження є надзвичайно небезпечним станом, який потребує негайного звернення по медичну допомогу. Зволікання може призвести до тяжких ускладнень, інвалідності або незворотних наслідків.



«Опубліковане відео має застережливу мету – нагадати, що холод не пробачає зволікань, а своєчасна допомога рятує здоров’я і життя», – зазначили у медзакладі.

