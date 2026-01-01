На Волині чоловіку ампутували ногу після обмороження

На Волині чоловіку ампутували ногу після обмороження
У Ковельському МТМО на Волині ампутували кінцівку чоловіку, пацієнт звернувся до лікарні вже у критичному стані. На жаль, медикам не вдалося врятувати кінцівку.

Про це повідомляє Район. Медицина.

Медики доклали максимум зусиль, застосувавши всі доступні методи лікування, однак у цьому випадку медицина виявилася безсилою – час було втрачено.

Лікарі наголошують: обмороження є надзвичайно небезпечним станом, який потребує негайного звернення по медичну допомогу. Зволікання може призвести до тяжких ускладнень, інвалідності або незворотних наслідків.

«Опубліковане відео має застережливу мету – нагадати, що холод не пробачає зволікань, а своєчасна допомога рятує здоров’я і життя», – зазначили у медзакладі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: обмороження, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відремонтували за 11 мільйонів гривень: у Волинській обласній дитячій лікарні запрацювало оновлене хірургічне відділення
03 лютого, 23:19
Як продавці на ринку у Луцьку рятуються від морозів: подробиці
03 лютого, 22:43
На Волині чоловіку ампутували ногу після обмороження
03 лютого, 22:15
300 гривень за рибину: чому у Луцьку скумбрія на вагу золота
03 лютого, 21:45
Є винятки: школи Луцької громади навчаються в очному форматі, але не всі
03 лютого, 21:12
Медіа
відео
1/8