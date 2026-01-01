Відремонтували за 11 мільйонів гривень: у Волинській обласній дитячій лікарні запрацювало оновлене хірургічне відділення





Про це розповіла Ірина Горавська.



З її слів, проєкт поточного ремонту відділення дитячої хірургії реалізовують у два етапи. Перший етап — це ремонт одного крила відділення, на який витратили 3 мільйони гривень з обласного бюджету і 8 мільйонів гривень з міського бюджету.



З 5 лютого розпочинають роботи другої черги ремонту відділення дитячої хірургії, вартість робіт другого крила майже 12 мільйонів гривень, там будуть палати для найважчих пацієнтів, каже Ірина Горавська.



Хірургічне відділення на 40 ліжко-місць розташоване на п’ятому поверсі. Тут медики надають планову та невідкладну допомогу дітям до 18 років. Зараз відремонтували частину приміщення, де облаштували 12 палат з окремими санвузлами, ординаторську, маніпуляційну, буфетну, розповів медичний директор з хірургічної роботи Ігор Дородних.



"Лікарні нашій майже 40 років і весь цей час в цьому відділенні ремонт підтримувався своїми силами. Обладнання в це відділення закуплене все нове. Є облаштована палата для опікових хворих важких, є комбустіологічне ліжко", — розповідає завідувач відділення.



З його слів, у хірургічному відділенні працює 15 медсестер та 12 хірургів. На лікуванні в середньому перебуває 25-30 дітей. На початку тижня більше планових пацієнтів, ургентні поступають цілодобово, додає Ігор Дородних.



9-річна Кіра в оновленому хірургічному відділенні сама обирала палату, в якій лікуватиметься.



"Тут мені подобається, що тут такий морський вайб. Телевізор", — говорить дівчинка.

Кілька днів тому у дівчинки діагностували апендицит та прооперували, розказує мама Юлія Ковальчук, тепер потрібен час для відновлення.



"Взагалі 5-7 днів, але через те, що у нас була відкрита операція, то трошки довше будуть спостерігати. Тут набагато гарніше, набагато світліше, все нове, чисте і палати просторі. Туалет в кожній палаті", — каже жінка.



Зі слів Ірини Горавської, щороку у відділенні дитячої хірургії лікують майже дві тисячі пацієнтів, з них півтори тисячі — оперують. Нині в оновлене відділення дитячої хірургії поступило 22 дитини.

