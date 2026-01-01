4 лютого на Волині: гортаючи календар

Володимир Цибульський (на фото), депутат Луцької міської ради Тетяна Янчук , маркетолог Максим Нікітін , а також співзасновник луцької компанії Aqua Print Сергій Пастушок .



Іменники цього дня – Іван, Макар, Леонтій, Петро, ​​Тимофій.



Вітаємо всіх, у кого сьогодні свято. Бажаємо здоров'я, миру, достатку, успіхів у праці.



4 лютого відзначають Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями.



День викликів привернути увагу громадськості до цієї глобальної проблеми, нагадати про те, значно небезпечні та поширені зараз онкологічні захворювання.

