Понад 13 тисяч авто для ЗСУ: які обсяги гуманітарної допомоги пройшли через Волинь у 2025 році





Про це повідомили на сторінці Волинської митниці у Facebook.



Найчастіше благодійники та волонтерські спільноти ввозили продовольство, лікарські та медичні вироби, санітарно-гігієнічні засоби, одяг і взуття. Окрему частку серед гуманітарних вантажів становив автотранспорт — 13 129 одиниць, які переважно передавали для потреб Збройних сил України.



Як зазначають у Волинській митниці, процедура ввезення добровільних пожертв регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 року №953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану». Документ запровадив цифровізацію процесу декларування та чіткий облік гуманітарних товарів.



З 1 квітня 2024 року митне оформлення гуманітарної допомоги здійснюється виключно через Автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги (АСГД). Отримувачі заздалегідь реєструються на платформі з використанням кваліфікованого електронного підпису, створюють електронну митну декларацію та отримують унікальний електронний код. Під час перетину кордону перевізник повідомляє цей код, що дозволяє уникнути паперового документообігу та значно прискорює митне оформлення.



Нагадаємо,



У митниці також подякували донорам з усього світу, благодійним організаціям і волонтерам за постійну багаторічну підтримку України в умовах воєнного стану.





