Зрадник залучив сина-школяра, аби шпигувати за ЗСУ у Дніпрі
Сьогодні, 10:30
Працівники СБУ затримали агента гру рф, який залучив неповнолітнього сина, щоб коригувати удари рашистів по Дніпру.
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпрі ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). Фігурант наводив повітряні атаки рашистів по об’єктах оборонно-промислового комплексу прифронтового міста.
Як встановило розслідування, коригувальником виявився завербований ворогом 63-річний охоронець місцевої автошколи. До співпраці з окупантами він залучив свого 17-річного сина-школяра.
За матеріалами справи, юнак за дорученням батька розвідував та фотографував фасади підприємств, які, на його думку, могли виконувати оборонні замовлення.
Серед пріоритетних «цілей на пошук» були приватні компанії з виробництва і ремонту повітряних та наземних безпілотників.
Відзняті фото з координатами об’єктів на гугл-картах школяр месенджером пересилав батьку, який узагальнював дані для «звіту» до гру рф.
Одночасно з цим батько самостійно обходив місто і фіксував адреси будівель, біля яких помічав зосередження українських захисників та військових авто.
Контррозвідники СБУ викрили агента ще на початковому етапі розвідактивності, задокументували його і затримали.
Під час обшуку в зловмисників вилучено смартфони, на яких вони накопичували інформацію про розташування розвіданих об’єктів.
Також на мобільному телефоні 63-річного фігуранта виявлено анонімний чат зі «зв’язковим» російського гру.
Слідчі СБУ повідомили затриманому старшому агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності його неповнолітнього сина.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
