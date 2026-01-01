Зрадник залучив сина-школяра, аби шпигувати за ЗСУ у Дніпрі

Зрадник залучив сина-школяра, аби шпигувати за ЗСУ у Дніпрі
Працівники СБУ затримали агента гру рф, який залучив неповнолітнього сина, щоб коригувати удари рашистів по Дніпру.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпрі ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). Фігурант наводив повітряні атаки рашистів по об’єктах оборонно-промислового комплексу прифронтового міста.

Як встановило розслідування, коригувальником виявився завербований ворогом 63-річний охоронець місцевої автошколи. До співпраці з окупантами він залучив свого 17-річного сина-школяра.

За матеріалами справи, юнак за дорученням батька розвідував та фотографував фасади підприємств, які, на його думку, могли виконувати оборонні замовлення.

Серед пріоритетних «цілей на пошук» були приватні компанії з виробництва і ремонту повітряних та наземних безпілотників.

Відзняті фото з координатами об’єктів на гугл-картах школяр месенджером пересилав батьку, який узагальнював дані для «звіту» до гру рф.

Одночасно з цим батько самостійно обходив місто і фіксував адреси будівель, біля яких помічав зосередження українських захисників та військових авто.

Контррозвідники СБУ викрили агента ще на початковому етапі розвідактивності, задокументували його і затримали.

Під час обшуку в зловмисників вилучено смартфони, на яких вони накопичували інформацію про розташування розвіданих об’єктів.

Також на мобільному телефоні 63-річного фігуранта виявлено анонімний чат зі «зв’язковим» російського гру.



Слідчі СБУ повідомили затриманому старшому агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності його неповнолітнього сина.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Сьогодні, 10:30
