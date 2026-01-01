Волиняни попрощалися із Героєм Ігорем Бурком

Учора, 3 лютого, востаннє велимченці віддали земну шану своєму односельчанину, вiйськовослужбовцю 100-ї механізoваної бригадиПро це у фейсбуці повідомляє Ратнівське благочинняІгор Бурко (27.12.1987 р.н.) із 20 березня 2025 року вважався безвісти зниклим. На жаль, 31 січня за результатами експертизи ДНК підтвердилася загибель захисника.У Велимчі Ігоря неабияк любили. Він був порядним сім’янином, хорошим чоловіком, батьком, братом, сином і загалом відповідальною, доброю людиною.Коли розпочалася війна, не вагаючись, долучився до ДФTГ. А в серпні 2023 року поповнив ряди добровольців у лавах «сотки». Майже два роки боронив рідну землю у «гaрячих точках» Сходу. Зв’язок із ним обірвався 20 березня 2025 року, коли його підрозділ тримав оборону неподалік від Кoстянтинівки.Увесь рік для рідних захисника був оповитий смутком і невідомістю. Батькита, сестра, дружина, синитажили і сподівалися, що станеться диво і Ігор повернеться додому живим. Наприкінці січня їм сповістили, що збіглися результати експертизи ДНК. Тоді, 20 березня, він загинув від скиду з ворожого дрона. Болюча звістка надійшла через 320 днів після загибелі бійця.А 2 лютого тіло загиблого Ігоря Бурка траурним кортежем привезли востаннє у Велимче. Учора, 3 лютого, його відспівали у храмі Покрови Пресвятої Богородиці священникита. Чи не усе село, велика родина, побратими і друзі, провели доброго, щирого і відповідального воїна Ігоря до місця його останнього спочинку.