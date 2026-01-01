Волиняни попрощалися із Героєм Ігорем Бурком
Сьогодні, 10:48
Учора, 3 лютого, востаннє велимченці віддали земну шану своєму односельчанину, вiйськовослужбовцю 100-ї механізoваної бригади Ігорю Бурку.
Про це у фейсбуці повідомляє Ратнівське благочиння
Ігор Бурко (27.12.1987 р.н.) із 20 березня 2025 року вважався безвісти зниклим. На жаль, 31 січня за результатами експертизи ДНК підтвердилася загибель захисника.
У Велимчі Ігоря неабияк любили. Він був порядним сім’янином, хорошим чоловіком, батьком, братом, сином і загалом відповідальною, доброю людиною.
Коли розпочалася війна, не вагаючись, долучився до ДФTГ. А в серпні 2023 року поповнив ряди добровольців у лавах «сотки». Майже два роки боронив рідну землю у «гaрячих точках» Сходу. Зв’язок із ним обірвався 20 березня 2025 року, коли його підрозділ тримав оборону неподалік від Кoстянтинівки.
Увесь рік для рідних захисника був оповитий смутком і невідомістю. Батьки Володимир та Марія, сестра Ірина, дружина Тетяна, сини Артем та Ярослав жили і сподівалися, що станеться диво і Ігор повернеться додому живим. Наприкінці січня їм сповістили, що збіглися результати експертизи ДНК. Тоді, 20 березня, він загинув від скиду з ворожого дрона. Болюча звістка надійшла через 320 днів після загибелі бійця.
А 2 лютого тіло загиблого Ігоря Бурка траурним кортежем привезли востаннє у Велимче. Учора, 3 лютого, його відспівали у храмі Покрови Пресвятої Богородиці священники Сергій Кравець та Сергій Харковець. Чи не усе село, велика родина, побратими і друзі, провели доброго, щирого і відповідального воїна Ігоря до місця його останнього спочинку.
