ЗМІ: уряд рф визнав фактичну зупинку зростання інвестицій в економіці





Про це пише



Це різко розходиться з попередніми очікуваннями: ще восени прогнозувалося зростання на 1,7%, однак у третьому кварталі було зафіксовано перше за п’ять років річне падіння інвестицій — на 3,1%. На 2026 рік офіційний прогноз також передбачає скорочення — на 0,5%.



Найбільше просідання припало на ключові напрями — інфраструктуру, машини та обладнання, де інвестиції впали на 15% у річному вимірі. Це свідчить про зупинку нарощування виробничого потенціалу та ризик його подальшого звуження.



«Основне джерело інвестицій — власні кошти компаній — різко скорочується. За січень–вересень прибутки бізнесу знизилися на 7,7%, а з урахуванням інфляції реальне падіння досягло 15%. Високі процентні ставки змушують компанії відкладати нові проєкти, а вартість кредитів залишається неприйнятною для інвестування і у 2026 році», - йдеться у повідомленні.



У поточних умовах інвестиційна активність у рф фактично паралізована, що посилює ризики затяжної стагнації економіки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За дев’ять місяців 2025 року приріст інвестицій в рф становив лише 0,5%, а за підсумками року показник, імовірно, наблизився до нуля.Про це пише CNN Це різко розходиться з попередніми очікуваннями: ще восени прогнозувалося зростання на 1,7%, однак у третьому кварталі було зафіксовано перше за п’ять років річне падіння інвестицій — на 3,1%. На 2026 рік офіційний прогноз також передбачає скорочення — на 0,5%.Найбільше просідання припало на ключові напрями — інфраструктуру, машини та обладнання, де інвестиції впали на 15% у річному вимірі. Це свідчить про зупинку нарощування виробничого потенціалу та ризик«Основне джерело інвестицій — власні кошти компаній — різко скорочується. За січень–вересень прибутки бізнесу знизилися на 7,7%, а з урахуванням інфляції реальне падіння досягло 15%. Високі процентні ставки змушують компанії відкладати нові проєкти, а вартість кредитів залишається неприйнятною для інвестування і у 2026 році», - йдеться у повідомленні.У поточних умовах інвестиційна активність у рф фактично паралізована, що посилює ризики затяжної стагнації економіки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію