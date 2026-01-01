Вважалися зниклими безвісти: підтвердили загибель двох воїнів з Волині Миколи Сича та Андрія Вдовиченка

Микола Сич та Андрій Вдовиченко. Вони повертаються в рідне місто «На щиті».



Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.



"Головний сержант Сич Микола Семенович, командир бойової машини - командир 1-го механізованого відділення 1-го механізованого взводу 5-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону військової частини А4447, загинув 28 жовтня 2023 року в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області.



Солдат Вдовиченко Андрій Анатолійович, гранатометник 3-го механізованого відділення 2-го механізованого взводу 5-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону військової частини А4447, загинув 31 жовтня 2023 року в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області", - йдеться в повідомленні.



Прощання з полеглими воїнами відбудеться у четвер, 5 лютого, за таким порядком:



10:00 — служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;



11:00 — громадянська панахида на площі Героїв Майдану.



Останнім місцем спочинку бійців стане Алея Героїв міського кладовища.



Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад два роки вважалися зниклими безвісти бійці 33-ї ОМБр, ковельчанита. Вони повертаються в рідне місто «На щиті».Про це повідомив міський голова"Головний сержант Сич Микола Семенович, командир бойової машини - командир 1-го механізованого відділення 1-го механізованого взводу 5-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону військової частини А4447, загинув 28 жовтня 2023 року в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області.Солдат Вдовиченко Андрій Анатолійович, гранатометник 3-го механізованого відділення 2-го механізованого взводу 5-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону військової частини А4447, загинув 31 жовтня 2023 року в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області", - йдеться в повідомленні.Прощання з полеглими воїнами відбудеться у четвер, 5 лютого, за таким порядком:10:00 — служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;11:00 — громадянська панахида на площі Героїв Майдану.Останнім місцем спочинку бійців стане Алея Героїв міського кладовища.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію