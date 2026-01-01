Прикордонника судитимуть за смерть ухилянта при втечі за кордон на Одещині

Працівники ДБР завершили досудове розслідування у справі про загибель військовозобов’язаного, який намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон на території Одеської області.

Обвинувальний акт скеровано до суду, повідомляє ДБР у телеграмі.

Слідство встановило, що у вересні 2025 року прикордонний наряд під час патрулювання помітив двох чоловіків, які перелазили через захисні споруди та прямували у бік Молдови. На законні вимоги зупинитися вони не відреагували. Під час переслідування один із прикордонників відкрив вогонь у бік чоловіків. Згодом правоохоронці виявили тіло одного з утікачів із вогнепальним пораненням, несумісним із життям.

Загиблим виявився 23-річний мешканець Харківщини. При ньому були закордонний паспорт та особисті речі.

Наразі прикордонник перебуває під вартою. Йому інкримінують перевищення службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

