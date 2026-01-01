Громада на Волині віддала останню шану полеглому на війні земляку

Турійська громада на Волині провела в останню земну дорогу Захисника УкраїниПро це у фейсбуці повідомила Турійська селищна рада.Учора, 3 лютого, "на щиті" воїн повернувся у рідне село Радовичі. У цей сонячно-морозний, але сповнений скорботи день громада зібралася, щоб разом попрощатися з воїном і віддати йому останню земну шану.У місцевому храмі прозвучала спільна молитва за спокій душі воїна Павла. Після богослужіння траурний кортеж пройшов вулицями села до місця земного спочинку Захисника України.Із військовими почестями Павла Фіщука поховали на місцевому кладовищі. На його честь прозвучав Державний Гімн України і тричі пролунав військовий залп — як знак поваги і вдячності.У мирному житті Павло жив простим сільським життям, був щирий і працьовитий.А вже як воїн боронив Україну на Сумщині. З 8 серпня 2025 року він вважався зниклим безвісти. 19 січня у Радовичі надійшла сумна звістка: за результатами ДНК-експертизи військовослужбовця Павла Володимировича Фіщука визнано загиблим.«Висловлюємо щирі співчуття мамі —, рідним і близьким загиблого Захисника України. Розділяємо ваш біль, схиляємо голови у скорботі та зберігаємо світлу пам’ять про Павла в наших серцях. Вічна слава Герою», - зазначили у селищній раді.