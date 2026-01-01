18-річний волинянин обморозив пальці





Як розповіли



Допомоги потребував 18-річний хлопець.



Парамедики встановили попередній діагноз: обмороження першого ступеня нігтьових фаланг вказівних пальців обох кістей.



Хлопцеві надали необхідну медичну допомогу та доставили у Камінь-Каширську районну центральну лікарню.



У Міністерстві охорони здоров’я зазначають, що холодова травма або переохолодження є одним із найбільших ризиків (разом із переломами кінцівок), які несе із собою зима.



Постраждати від переохолодження можна навіть за плюсової температури. За словами лікарів, температура повітря нижча ніж +7°С уже вважається такою, що може спричинити проблеми зі здоров’ям.



Найшвидше замерзають і обморожуються пальці рук та ніг, вуха і ніс, бо вони найменш захищені, мають тонкий жировий прошарок.



До основних ознак переохолодження належать тремтіння, «воскові» плями, оніміння, виснаження, втрата пам’яті, нечітка вимова, млявість, сонливість. У дітей – яскраво-червона та холодна шкіра, млявість.



При перших ознаках переохолодження потрібно негайно зайти в тепле приміщення, аби зігрітися, треба випити теплий напій і поїсти. Госпіталізація необхідна, якщо температура тіла опустилася нижче 34 градусів.

