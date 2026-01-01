Як продавці на ринку у Луцьку рятувалися від морозів. ВІДЕО









Як розповіла продавчиня Лілія Басун, ті, хто торгує на ринку не перший рік, знають як правильно утеплятися. Жінка захищає ноги від обмороження хімічними устілками. "Ми привиклі. Оці що рік-два стоять, то їм страшно, а ми — загартовані", — додала жінка.



Зі слів продавчині Лариси Романюк, попри морозну погоду їй вдалося продати одну з весняних курток. "Податки треба платити, за оренду треба платити, ну і треба торгувати, сім’ю кормити. Я 20 років на ринку і адаптувалась вже до холоду", — говорить продавчиня.



Зі слів кореспондентки Суспільного, 3 січня на Варшавському ринку у Луцьку були відкриті не усі торгові ятки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За прогнозом синоптиків, вдень 3 лютого на Волині мороз сягнув 14 градусів. Суспільне побувало на одному з ринків у Луцьку і розпитало продавців, які попри мінусову температуру щодня виходять торгувати, як вони бережуть себе і товар від морозу.Як розповіла продавчиня, ті, хто торгує на ринку не перший рік, знають як правильно утеплятися. Жінка захищає ноги від обмороження хімічними устілками. "Ми привиклі. Оці що рік-два стоять, то їм страшно, а ми — загартовані", — додала жінка.Зі слів продавчині, попри морозну погоду їй вдалося продати одну з весняних курток. "Податки треба платити, за оренду треба платити, ну і треба торгувати, сім’ю кормити. Я 20 років на ринку і адаптувалась вже до холоду", — говорить продавчиня.Зі слів кореспондентки Суспільного, 3 січня на Варшавському ринку у Луцьку були відкриті не усі торгові ятки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію