На Волині затримали трьох браконьєрів

На Ківерцівщині викрили факт незаконного полювання.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Поліцейські задокументували факт незаконного полювання між населеними пунктами Сильне та Карпилівка Луцького району. На місці події вилучено мисливську зброю, набої та рештки туші тварини. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 248 Кримінального кодексу України.6 лютого до поліції надійшло повідомлення від єгеря про можливе незаконне полювання на території мисливських угідь у Луцькому районі: заявник виявив групу невідомих чоловіків зі зброєю та наявні сліди крові тварин.Для перевірки інформації на місце події направилась слідчо-оперативна група ківерцівської поліції та наряд групи реагування патрульної поліції.Під час першочергових слідчих дій поліцейські встановили осіб, причетних до полювання. Це троє мешканців Карпилівки. На місці події вилучено 4 рушниці, дві з яких не зареєстровані відповідно до чинного законодавства, а також набої, гільзи та інші речові докази, що вказують на причетність до скоєння злочину. Уся вилучена зброя та інші предмети направлені для подальшого дослідження.Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 248 Кримінального кодексу України (незаконне полювання за попередньою змовою групою осіб).Поліція Волині наголошує: незаконне полювання є грубим порушенням закону та створює додаткові ризики для безпеки громадян і правоохоронців. Особи, які ігнорують встановлені обмеження, нестимуть відповідальність згідно з чинним законодавством.