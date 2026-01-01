Індія погодилася припинити купувати російську нафту, – Трамп

Трампа, рішення Індії щодо російської нафти допоможе припинити війну в Україні.



Про це повідомляє



Як пояснив Трамп, у Делі згодні купувати нафту на інших ринках.



"Для мене було честю поспілкуватися сьогодні вранці з прем'єр-міністром Індії Моді. Він є одним з моїх найкращих друзів, а також впливовим і шанованим лідером своєї країни. Ми обговорили багато питань, зокрема торгівлю та припинення війни між Росією і Україною. Він погодився припинити купувати російську нафту і купувати набагато більше нафти у Сполучених Штатах і, можливо, у Венесуелі. Це допоможе припинити війну в Україні, яка триває зараз і в якій щотижня гинуть тисячі людей", – переконаний лідер Америки.



Трамп написав, що США та Індія домовилися про торговельну угоду – "з дружби та поваги до прем'єр-міністра Моді і на його прохання".



Угода набирає чинності негайно. Відповідно до неї, Сполучені Штати будуть стягувати менший взаємний тариф, знизивши його з 25% до 18%.



"Вони (індуси – 24 Канал) також будуть рухатися вперед, щоб знизити свої тарифи та нетарифні бар'єри проти Сполучених Штатів до нуля. Прем'єр-міністр також зобов'язався "купувати американське" на значно вищому рівні, на додачу до понад 500 мільярдів доларів американських енергетичних, технологічних, сільськогосподарських, вугільних та багатьох інших продуктів", – написав Трамп.



Насамкінець він висловив упевненість, що "чудові відносини з Індією стануть ще міцнішими в майбутньому".



Прем'єр-міністр Моді і я – це дві людини, які досягають результатів, чого не можна сказати про більшість,

– пихато висловився Трамп.



Чому Індія досі купує нафту в Росії?

Ще у серпні 2025 року Дональд Трамп погрожував Індії великими митами, якщо та не припинить купувати російську нафту. Це важливо, адже Делі купує чи не найбільше нафти в Росії.



ЗМІ припускали, що таким чином Трамп хоче змінити зовнішню політику Індії. Тоді з'явилися повідомлення, що державні нафтопереробні заводи справді припинили закупівлі, але приватні заводи не пішли на це. Та буквально наступного дня ці дані спростували, мовляв, країна не буде залежати від бажанок з-за океану.



В жовтні 2025 року мовилося, що найбільший нафтопереробник Індії Indian Oil знову закупив російську нафту. Втім, у січні 2026-го Indian Oil уперше закупив партію нафти в Еквадору, поставки мають бути наприкінці березня.



В Центрі стратегічних комунікацій нагадали, що Індія різко скоротила імпорт російської нафти в грудні 2025 року. Обсяг поставок у грудні становив близько 1,1 мільйона барелів на добу, тобто був найнижчим з листопада 2022 року.

