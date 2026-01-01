3 лютого на Волині: гортаючи календар

3 лютого на Волині: гортаючи календар
День народження відзначають сьогодні депутат Волинської обласної ради Олександр Бик (на фото), ексначальник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Волинської облдержадміністрації Андрій Ломага, журналісти Олена Мороз та Тетяна Хомич.

Іменинники цього дня: Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій, Ганна.

Вітаємо усіх, у кого 3 лютого день народження чи день ангела. Бажаємо здоров’я, достатку, реалізації усіх життєвих планів.

3 лютого 1993 року був відновлений Шацький район.

Створений Шацький район був 1940 року, однак у 1963 році його приєднали до Любомльського.

3 лютого 1936 року народився заслужений журналіст України Володимир Калитенко, який майже весь свій життєвий шлях поєднав з газетою "Волинь".

