3 лютого на Волині: гортаючи календар

День народження відзначають сьогодні депутат Волинської обласної ради(на фото), ексначальник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Волинської облдержадміністрації, журналіститаІменинники цього дня: Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій, Ганна.Вітаємо усіх, у кого 3 лютого день народження чи день ангела. Бажаємо здоров’я, достатку, реалізації усіх життєвих планів.3 лютого 1993 року був відновлений Шацький район.Створений Шацький район був 1940 року, однак у 1963 році його приєднали до Любомльського.3 лютого 1936 року народився заслужений журналіст України Володимир Калитенко, який майже весь свій життєвий шлях поєднав з газетою "Волинь".