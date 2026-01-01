У міському суді на Волині обрали нового голову

Суддяобраний головою Володимирського міського суду Волинської області. Рішення було прийняте 2 лютого на зборах суддів шляхом таємного голосування.Про це повідомляє ВСН.Олександр Олександрович Мушкет — діючий суддя Володимирського міського суду Волинської області, інформують у відомстві.За даними Вищої ради правосуддя, Олександр Мушкет має досвід роботи в українській судовій системі: раніше він обіймав посаду судді Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області, де був призначений указом Президента України ще у 2016 році, а згодом проходив кваліфікаційне оцінювання на відповідність посаді та підтвердив свою професійну придатність — на що свідчать результати оцінювання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.Як суддя у Володимирському міському суді він розглядав різні адміністративні та цивільні справи, видаючи ухвали та постанови у межах повноважень місцевого суду.