У міському суді на Волині обрали нового голову
02 лютого, 22:38
Суддя Олександр Мушкет обраний головою Володимирського міського суду Волинської області. Рішення було прийняте 2 лютого на зборах суддів шляхом таємного голосування.
Про це повідомляє ВСН.
Олександр Олександрович Мушкет — діючий суддя Володимирського міського суду Волинської області, інформують у відомстві.
За даними Вищої ради правосуддя, Олександр Мушкет має досвід роботи в українській судовій системі: раніше він обіймав посаду судді Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області, де був призначений указом Президента України ще у 2016 році, а згодом проходив кваліфікаційне оцінювання на відповідність посаді та підтвердив свою професійну придатність — на що свідчать результати оцінювання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Як суддя у Володимирському міському суді він розглядав різні адміністративні та цивільні справи, видаючи ухвали та постанови у межах повноважень місцевого суду.
