Поліцейські розшукують лучанина, який пішов з дому майже два тижні тому

Волинські поліцейські розшукують безвісти зниклого 44-річного лучанина.

Чоловік пішов з дому майже два тижні тому. Про це повідомляють у ГУНП у Волинській області.

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Терьохіна Максима Анатолійовича, 04.04.1981 року народження, жителя Луцька. Чоловік пішов з дому ще 20 січня та не повернувся. Востаннє був у мережі 23 січня. 

Прикмети чоловіка: кремезної тілобудови, зріст - 175 см, волосся коротке. Був одягнений у чорну куртку та штани, сірі кросівки та сіру шапку.

Якщо вам відома будь-яка інформація про безвісти зниклого, просимо повідомити про це поліції за номерами: 0332-24-22-95, 0993633592, 0979190466 або 102.

