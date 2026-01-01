Коли і де на Волині відключатимуть світло 3 лютого
02 лютого, 21:16
Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 3 лютого на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.
Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 1.1:
13:30-16:00
21:00-23:30
підчерга 1.2:
06:00-08:30
13:30-16:00
21:00-22:00
підчерга 2.1:
06:00-08:30
13:30-16:00
21:00-23:30
підчерга 2.2:
06:00-08:30
13:30-16:00
21:00-23:30
підчерга 3.1:
11:00-13:30
18:30-21:00
підчерга 3.2:
11:00-13:30
18:30-21:00
підчерга 4.1:
11:00-13:30
18:30-21:00
підчерга 4.2:
12:00-13:30
18:30-21:00
підчерга 5.1:
08:30-11:00
16:00-18:30
23:30-24:00
підчерга 5.2:
08:30-11:00
16:00-18:30
підчерга 6.1:
16:00-18:30
23:30-24:00
підчерга 6.2:
08:30-11:00
16:00-18:30
23:30-24:00
