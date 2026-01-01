Коли і де на Волині відключатимуть світло 3 лютого





Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".



В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.



Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.



ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:

підчерга 1.1:

13:30-16:00

21:00-23:30

підчерга 1.2:

06:00-08:30

13:30-16:00

21:00-22:00

підчерга 2.1:

06:00-08:30

13:30-16:00

21:00-23:30

підчерга 2.2:

06:00-08:30

13:30-16:00

21:00-23:30

підчерга 3.1:

11:00-13:30

18:30-21:00

підчерга 3.2:

11:00-13:30

18:30-21:00

підчерга 4.1:

11:00-13:30

18:30-21:00

підчерга 4.2:

12:00-13:30

18:30-21:00

підчерга 5.1:

08:30-11:00

16:00-18:30

23:30-24:00

підчерга 5.2:

08:30-11:00

16:00-18:30

підчерга 6.1:

16:00-18:30

23:30-24:00

підчерга 6.2:

08:30-11:00

16:00-18:30

23:30-24:00

