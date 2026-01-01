Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 3 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 3 лютого
Луцьк
Малохмарна погода. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 24-26° морозу, вдень 11-13° морозу.
Область
Малохмарна погода. Без опадів. Ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 22-27° морозу, вдень 9-14° морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 3 лютого
Луцьк
Малохмарна погода. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 24-26° морозу, вдень 11-13° морозу.
Область
Малохмарна погода. Без опадів. Ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 22-27° морозу, вдень 9-14° морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Коли і де на Волині відключатимуть світло 3 лютого
Сьогодні, 21:16
Передчасно обірвалося життя воїна з Волині Сергія Кальчука
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 3 лютого
Сьогодні, 20:00
Мінкультури передало ПЦУ два корпуси на території Нижньої Лаври
Сьогодні, 19:01
На Чернігівщині поліг воїн з Волині Юрій Зінчук
Сьогодні, 18:15