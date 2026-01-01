Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 3 лютого





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 3 лютого



Луцьк



Малохмарна погода. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 24-26° морозу, вдень 11-13° морозу.



Область



Малохмарна погода. Без опадів. Ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 22-27° морозу, вдень 9-14° морозу.

