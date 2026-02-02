Мінкультури передало ПЦУ два корпуси на території Нижньої Лаври
Сьогодні, 19:01
Міністерство культури передало у безоплатне користування монастирській громаді Православної церкви України (ПЦУ) два корпуси на території Нижньої Лаври.
Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна, пише LB.ua.
"Важливий крок для Києво-Печерської лаври і для всієї української духовної спільноти. Міністерство культури передало у безоплатне користування монастирській громаді Православної церкви України два корпуси на території Нижньої Лаври. Створюємо юридичні умови для діяльності релігійних громад, які долучаються до збереження національної культурної спадщини та підтримують Україну", - написала Бережна у фейсбуці.
Вона нагадала, що ще у 2022 році указ президента та рішення Ради національної безпеки і оборони запустили юридичні й управлінські процеси переосмислення ролі Києво-Печерської лаври як важливого безпекового та духовного чинника.
"У 2023 держава провела повну перевірку правових підстав користування майном на території Заповідника. Зафіксували численні порушення умов договорів і ухвалили непрості, але юридично вивірені рішення щодо їх припинення. Це дозволило повернути державі контроль над пам’ятками національного значення і діяти виключно в правовому полі", - зазначила Бережна.
Вона наголосила, що сьогоднішня передача корпусів №49 та №70 дозволяє юридично закріпити присутність монастирської громади ПЦУ в Лаврі через прозорі договори, з чітко визначеними правами та обов’язками, відповідальністю за збереження пам’яток і дотримання режиму національного заповідника.
"Саме такий підхід дозволяє поєднати духовне служіння, державні інтереси і захист культурної спадщини в умовах війни. Ми послідовно будуємо сталу модель державно-церковного партнерства, де ключовими є закон, відповідальність і повага до української культурної та духовної спадщини", - додала Бережна.
