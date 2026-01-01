Попри морози, майже усі школярі Луцької громади навчають очно
Сьогодні, 17:24
Заклади освіти у Луцькій територіальній громаді продовжують навчатись очно, крім окремих учнів, яким тимчасово організували змішану форму навчання через ускладнений доїзд до шкіл.
Рішення ухвалили минулого тижня, розповів misto.media директор департаменту освіти Віталій Бондар.
З його слів, йдеться про окремі заклади, куди учнів підвозять шкільними автобусами, зокрема:
Жидичинську гімназію № 31;
Княгининівський ліцей № 34;
Одерадівську гімназію № 37.
«Фактично всі заклади освіти працюють в очному форматі. Якщо немає можливості дістатися до школи через погодні умови, то для таких учнів організовують змішану форму навчання», — пояснив Віталій Бондар.
Також він зазначив, що йдеться не про всі класи, а лише про окремі, де виникають логістичні труднощі.
Тривалість змішаного формату залежатиме від погодних умов та ситуації з доїздом.
