Попри морози, майже усі школярі Луцької громади навчають очно





Рішення ухвалили минулого тижня, розповів Віталій Бондар.



З його слів, йдеться про окремі заклади, куди учнів підвозять шкільними автобусами, зокрема:



Жидичинську гімназію № 31;



Княгининівський ліцей № 34;



Одерадівську гімназію № 37.



«Фактично всі заклади освіти працюють в очному форматі. Якщо немає можливості дістатися до школи через погодні умови, то для таких учнів організовують змішану форму навчання», — пояснив Віталій Бондар.



Також він зазначив, що йдеться не про всі класи, а лише про окремі, де виникають логістичні труднощі.



Тривалість змішаного формату залежатиме від погодних умов та ситуації з доїздом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заклади освіти у Луцькій територіальній громаді продовжують навчатись очно, крім окремих учнів, яким тимчасово організували змішану форму навчання через ускладнений доїзд до шкіл.Рішення ухвалили минулого тижня, розповів misto.media директор департаменту освітиЗ його слів, йдеться про окремі заклади, куди учнів підвозять шкільними автобусами, зокрема:Жидичинську гімназію № 31;Княгининівський ліцей № 34;Одерадівську гімназію № 37.«Фактично всі заклади освіти працюють в очному форматі. Якщо немає можливості дістатися до школи через погодні умови, то для таких учнів організовують змішану форму навчання», — пояснив Віталій Бондар.Також він зазначив, що йдеться не про всі класи, а лише про окремі, де виникають логістичні труднощі.Тривалість змішаного формату залежатиме від погодних умов та ситуації з доїздом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію