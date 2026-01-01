Чи можлива повінь на Волині

Чи можлива повінь на Волині
Значна кількість опадів цієї зими, промерзання ґрунту до 20 см, а також характерне різке потепління призведуть до повені у деяких громадах Волині.

Про це розповів Суспільному 2 лютого виконувач обов'язків начальника Регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук.

З його слів, під загрозою підтоплення найперше Любешівська, Ратнівська, Забродівська, Самарівська, Заболоттівська громади, а також розташовані обабіч русла Стиру — Луцька, Боратинська, Колківська і Маневицька громади.

"Ускладнити ситуацію можуть знеструмлення, зупинка роботи гідротехнічних споруд з відпомповування повеневих вод навіть на кілька годин. Другий — руйнування бобрами дамб та їхні загати", — каже Ростислав Кравчук.

Ростислав Кравчук каже, що громади вже мають подбати про запаси палива та мішків з піском, домовитись про координацію дій органів місцевого самоврядування, райдержадміністрацій з водогосподарниками та рятувальниками.

На Волині на випадок весняної повені підготували до роботи 36 насосних станцій та 288 км захисних дамб. Станом на початок лютого жодна з річок області не вийшла з русла, додав Ростислав Кравчук.

Що відомо про підтоплення на Волині у попередні роки
У 2022 році паводок на Волині розпочався у грудні. Тодірівень води у річках і площа підтоплень постійно коливалася. Рятувальники майже щодня звітували про відкачування води з присадибних ділянок та підвальних приміщень. Найбільше підтопленими були два райони: Камінь-Каширський та Ковельський.

Навесні 2023 року на Волині залишалися підтопленими 18 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок. Тоді через паводок аграрії на початку квітня не могли розпочати весняну посівну.

У 2024 році ситуація повторилася. Підтоплення в області фіксували від початку року. Тоді в Регіональному офісі водних ресурів звітували, що за 3 місяці поводку насосні станції на півночі області відкачали понад 15 мільйонів метрів кубічних води.

У 2025 році через малу кількість опадів та відносно теплі погодні умови фахівці не прогнозували зимового паводка, який спостерігався у попередні роки. Навесні фіксували незначні підтоплення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, повінь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Чернігівщині поліг воїн з Волині Юрій Зінчук
Сьогодні, 18:15
Попри морози, майже усі школярі Луцької громади навчають очно
Сьогодні, 17:24
Чи можлива повінь на Волині
Сьогодні, 16:54
Відсутність відвідувачів: на Волині згорнули пункти незламності
Сьогодні, 16:08
Кращі рішення для жіночого здоров'я: експертний огляд. Реклама
Сьогодні, 15:56
Медіа
відео
1/8