Чи можлива повінь на Волині
Сьогодні, 16:54
Значна кількість опадів цієї зими, промерзання ґрунту до 20 см, а також характерне різке потепління призведуть до повені у деяких громадах Волині.
Про це розповів Суспільному 2 лютого виконувач обов'язків начальника Регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук.
З його слів, під загрозою підтоплення найперше Любешівська, Ратнівська, Забродівська, Самарівська, Заболоттівська громади, а також розташовані обабіч русла Стиру — Луцька, Боратинська, Колківська і Маневицька громади.
"Ускладнити ситуацію можуть знеструмлення, зупинка роботи гідротехнічних споруд з відпомповування повеневих вод навіть на кілька годин. Другий — руйнування бобрами дамб та їхні загати", — каже Ростислав Кравчук.
Ростислав Кравчук каже, що громади вже мають подбати про запаси палива та мішків з піском, домовитись про координацію дій органів місцевого самоврядування, райдержадміністрацій з водогосподарниками та рятувальниками.
На Волині на випадок весняної повені підготували до роботи 36 насосних станцій та 288 км захисних дамб. Станом на початок лютого жодна з річок області не вийшла з русла, додав Ростислав Кравчук.
Що відомо про підтоплення на Волині у попередні роки
У 2022 році паводок на Волині розпочався у грудні. Тодірівень води у річках і площа підтоплень постійно коливалася. Рятувальники майже щодня звітували про відкачування води з присадибних ділянок та підвальних приміщень. Найбільше підтопленими були два райони: Камінь-Каширський та Ковельський.
Навесні 2023 року на Волині залишалися підтопленими 18 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок. Тоді через паводок аграрії на початку квітня не могли розпочати весняну посівну.
У 2024 році ситуація повторилася. Підтоплення в області фіксували від початку року. Тоді в Регіональному офісі водних ресурів звітували, що за 3 місяці поводку насосні станції на півночі області відкачали понад 15 мільйонів метрів кубічних води.
У 2025 році через малу кількість опадів та відносно теплі погодні умови фахівці не прогнозували зимового паводка, який спостерігався у попередні роки. Навесні фіксували незначні підтоплення.
