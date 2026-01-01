Чи можлива повінь на Волині





Про це розповів Ростислав Кравчук.



З його слів, під загрозою підтоплення найперше Любешівська, Ратнівська, Забродівська, Самарівська, Заболоттівська громади, а також розташовані обабіч русла Стиру — Луцька, Боратинська, Колківська і Маневицька громади.



"Ускладнити ситуацію можуть знеструмлення, зупинка роботи гідротехнічних споруд з відпомповування повеневих вод навіть на кілька годин. Другий — руйнування бобрами дамб та їхні загати", — каже Ростислав Кравчук.



Ростислав Кравчук каже, що громади вже мають подбати про запаси палива та мішків з піском, домовитись про координацію дій органів місцевого самоврядування, райдержадміністрацій з водогосподарниками та рятувальниками.



На Волині на випадок весняної повені підготували до роботи 36 насосних станцій та 288 км захисних дамб. Станом на початок лютого жодна з річок області не вийшла з русла, додав Ростислав Кравчук.



Що відомо про підтоплення на Волині у попередні роки

У 2022 році паводок на Волині розпочався у грудні. Тодірівень води у річках і площа підтоплень постійно коливалася. Рятувальники майже щодня звітували про відкачування води з присадибних ділянок та підвальних приміщень. Найбільше підтопленими були два райони: Камінь-Каширський та Ковельський.



Навесні 2023 року на Волині залишалися підтопленими 18 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок. Тоді через паводок аграрії на початку квітня не могли розпочати весняну посівну.



У 2024 році ситуація повторилася. Підтоплення в області фіксували від початку року. Тоді в Регіональному офісі водних ресурів звітували, що за 3 місяці поводку насосні станції на півночі області відкачали понад 15 мільйонів метрів кубічних води.



У 2025 році через малу кількість опадів та відносно теплі погодні умови фахівці не прогнозували зимового паводка, який спостерігався у попередні роки. Навесні фіксували незначні підтоплення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Значна кількість опадів цієї зими, промерзання ґрунту до 20 см, а також характерне різке потепління призведуть до повені у деяких громадах Волині.Про це розповів Суспільному 2 лютого виконувач обов'язків начальника Регіонального офісу водних ресурсів в областіЗ його слів, під загрозою підтоплення найперше Любешівська, Ратнівська, Забродівська, Самарівська, Заболоттівська громади, а також розташовані обабіч русла Стиру — Луцька, Боратинська, Колківська і Маневицька громади."Ускладнити ситуацію можуть знеструмлення, зупинка роботи гідротехнічних споруд з відпомповування повеневих вод навіть на кілька годин. Другий — руйнування бобрами дамб та їхні загати", — каже Ростислав Кравчук.Ростислав Кравчук каже, що громади вже мають подбати про запаси палива та мішків з піском, домовитись про координацію дій органів місцевого самоврядування, райдержадміністрацій з водогосподарниками та рятувальниками.На Волині на випадок весняної повені підготували до роботи 36 насосних станцій та 288 км захисних дамб. Станом на початок лютого жодна з річок області не вийшла з русла, додав Ростислав Кравчук.Що відомо про підтоплення на Волині у попередні рокиУ 2022 році паводок на Волині розпочався у грудні. Тодірівень води у річках і площа підтоплень постійно коливалася. Рятувальники майже щодня звітували про відкачування води з присадибних ділянок та підвальних приміщень. Найбільше підтопленими були два райони: Камінь-Каширський та Ковельський.Навесні 2023 року на Волині залишалися підтопленими 18 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок. Тоді через паводок аграрії на початку квітня не могли розпочати весняну посівну.У 2024 році ситуація повторилася. Підтоплення в області фіксували від початку року. Тоді в Регіональному офісі водних ресурів звітували, що за 3 місяці поводку насосні станції на півночі області відкачали понад 15 мільйонів метрів кубічних води.У 2025 році через малу кількість опадів та відносно теплі погодні умови фахівці не прогнозували зимового паводка, який спостерігався у попередні роки. Навесні фіксували незначні підтоплення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію