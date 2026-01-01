На Чернігівщині поліг воїн з Волині Юрій Зінчук
Сьогодні, 18:15
З глибоким сумом і невимовним болем Колківська селищна рада повідомляє про тяжку втрату. 31 січня 2026 року під час виконання бойового завдання на Чернігівщині загинув захисник України, житель села Рудники — ЗІНЧУК Юрій Миколайович, 06 вересня 1972 року народження.
"Юрій Миколайович віддав своє життя, мужньо та самовіддано захищаючи незалежність, свободу й територіальну цілісність України. Він до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та своєму обов’язку перед Батьківщиною.
Це непоправна втрата для родини, близьких, друзів і всієї Колківської громади. У нашій пам’яті він назавжди залишиться справжнім Героєм — сильним, сміливим і відданим Україні", - наголошують у громаді.
Зазначається, що інформацію про дату та час зустрічі воїна і чин поховання буде повідомлено додатково.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
