На Чернігівщині поліг воїн з Волині Юрій Зінчук

З глибоким сумом і невимовним болем Колківська селищна рада повідомляє про тяжку втрату. 31 січня 2026 року під час виконання бойового завдання на Чернігівщині загинув захисник України, житель села Рудники —, 06 вересня 1972 року народження."Юрій Миколайович віддав своє життя, мужньо та самовіддано захищаючи незалежність, свободу й територіальну цілісність України. Він до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та своєму обов’язку перед Батьківщиною.Це непоправна втрата для родини, близьких, друзів і всієї Колківської громади. У нашій пам’яті він назавжди залишиться справжнім Героєм — сильним, сміливим і відданим Україні", - наголошують у громаді.Зазначається, що інформацію про дату та час зустрічі воїна і чин поховання буде повідомлено додатково.