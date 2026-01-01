Відсутність відвідувачів: на Волині згорнули пункти незламності





Рішення про це ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив у коментарі Олександр Шумик.



Основною причиною демонтажу стала вкрай низька відвідуваність пунктів. У Луцьку вони працювали на вул. Назарія Яремчука, 11 (поблизу ТЦ «Глобус») та на вулиці Сергія Климчука, 3, що на території Луцького вищого професійного училища.



«Кількість звернень населення була близька до нуля, а витрати паливно-масивних матеріалів — великі. Тому доцільності їхнього подальшого функціонування не було», — зазначив він.



Проте, за потреби, мобільні пункти незламності можуть знову розгорнути у найкоротші терміни, орієнтовно за дві години.



Окрім цього, на Волині продовжують працювати стаціонарні пункти незламності — зокрема на базі пожежних частин та інших установ.

