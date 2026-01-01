До 29 градусів морозу на Волині: погодні підсумки січня
Сьогодні, 15:47
Упродовж січня 2026 року на території Волинської області випало від 44 до 48 міліметрів опадів, що становить 109-156% місячної норми. Середньомісячна температура склала -7,5°C, що нижче кліматичної норми на 4,8°C.
Про це 2 лютого повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, пише Суспільне.
За даними спостережень метеостанцій, найхолодніше було 16-22 січня, коли мінімальна температура повітря знижувалась до 19-22°C морозу. Температура на поверхні снігу — до 24-29°C морозу.
Найтепліше було на початку першої декади та 26-29 січня, коли максимальна температура повітря не перевищувала 2°C тепла.
Сніговий покрив залягав упродовж всього місяця. Висота снігового покриву на кінець місяця становить 13-22 сантиметрів.
