До 29 градусів морозу на Волині: погодні підсумки січня





Про це 2 лютого повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, пише



За даними спостережень метеостанцій, найхолодніше було 16-22 січня, коли мінімальна температура повітря знижувалась до 19-22°C морозу. Температура на поверхні снігу — до 24-29°C морозу.



Найтепліше було на початку першої декади та 26-29 січня, коли максимальна температура повітря не перевищувала 2°C тепла.



Сніговий покрив залягав упродовж всього місяця. Висота снігового покриву на кінець місяця становить 13-22 сантиметрів.

