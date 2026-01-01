Безпека глядачів і колективу – у пріоритеті: у драмтеатрі відбулася зустріч з очільником поліції охорони Волині

У Волинському драмтеатрі відбулася робоча зустріч з керівником Управління поліції охорони у Волинській області.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

Безпека глядачів і колективу – у пріоритеті! Керівництво театру зустрілося з очільником поліції охорони Волині. Під час візиту провели огляд тривожних кнопок виклику, перевірили їхню технічну справність і відпрацювали алгоритм дій у разі надзвичайної ситуації. Після активації сигналу наряд оперативно прибув на місце, що підтвердило ефективність системи реагування.

«Дякуємо за партнерство, професійну підтримку та спільну роботу над забезпеченням безпеки глядачів і колективу театру», – наголошують у театрі.

Теги: театр, Луцьк
