Безпека глядачів і колективу – у пріоритеті: у драмтеатрі відбулася зустріч з очільником поліції охорони Волині
Сьогодні, 15:05
У Волинському драмтеатрі відбулася робоча зустріч з керівником Управління поліції охорони у Волинській області.
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
Безпека глядачів і колективу – у пріоритеті! Керівництво театру зустрілося з очільником поліції охорони Волині. Під час візиту провели огляд тривожних кнопок виклику, перевірили їхню технічну справність і відпрацювали алгоритм дій у разі надзвичайної ситуації. Після активації сигналу наряд оперативно прибув на місце, що підтвердило ефективність системи реагування.
«Дякуємо за партнерство, професійну підтримку та спільну роботу над забезпеченням безпеки глядачів і колективу театру», – наголошують у театрі.
