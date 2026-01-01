Чи розглядають варіант евакуації населення Києва: у КМДА відповіли

Чи розглядають варіант евакуації населення Києва: у КМДА відповіли
Про евакуацію жителів Києва наразі не йдеться. Окремо міські служби працюють із людьми, які не можуть подбати про себе самостійно.

Про це hromadske повідомили в КМДА, опрацювавши дані від Департаменту житлово-комунальної інфраструктури.

Там, коментуючи інтервʼю керівника Деснянської райадміністрації Максима Бахматова для hromadske, зазначили, що соціальні працівники допомагають людям, які цього потребують, із переселенням, забезпечують їх гарячим харчуванням, доглядом і ліками.

«Міська влада закликала містян інформувати районні адміністрації чи Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА про людей, яким потрібна така допомога», — вказують у КМДА.

Нині, за даними КМДА, у столиці функціонує мережа з понад 170 бюветних комплексів, з яких 154 можуть працювати з генераторами. Також цілодобово, навіть у разі тривалого знеструмлення, продовжує роботу комунальна аптечна мережа «Фармація».

«Усі дії міської влади спрямовані на забезпечення безперервної роботи критичної інфраструктури та надання базових послуг населенню навіть у разі екстрених або стабілізаційних відключень. Для цього в місті забезпечено резервне живлення об’єктів теплопостачання, водопостачання та водовідведення, де це технічно можливо», — додали в КМДА.

Зазначимо, що керівник Деснянської РДА Максим Бахматов в інтервʼю hromadske сказав, що в міста точно є план евакуації населення.

«Якщо щось станеться і це буде справжній кошмар, план евакуації є, 100%. Та поки що ми стежимо за ситуацією, за станом наших укриттів, “Пунктів незламності” і пунктів обігріву», — коментував посадовець.

