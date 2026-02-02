У Кремлі наполягають на зустрічі путіна і Зеленського у Москві

Дмитрій Пєсков заявив, що контакти між президентом Володимиром Зеленським та очільником Кремля володимиром путіним можливі тільки в Москві.



Про це Пєсков сказав під час брифінгу 2 лютого, пише



У Пєскова запитали, чи розглядають у Кремлі можливість організації зустрічі Зеленського та путіна "на нейтральній території".



"Зеленський пропонує контакти, путін сказав, що вони можливі в Москві. Ця позиція залишається нашою позицією", – відповів на це прессекретар правителя РФ.



Пєсков назвав позицію Москви щодо цього питання "досить послідовною".



"Ми зберігаємо свою відкритість для переговорів. Ведеться робота по лінії робочих груп. Ми це вітаємо і готові далі продовжувати цю роботу в інтересах врегулювання в Україні", – додав він.



Наприкінці січня писали, що Зеленський наполягає на форматі зустрічі лідерів України, США і Росії.



1 лютого він розповів про те, що наступні тристоронні зустрічі між Україною, РФ та США відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі.



Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вчергове заявив, що бачить шанс на успіх переговорів для завершення російсько-української війни.

