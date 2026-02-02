У Кремлі наполягають на зустрічі путіна і Зеленського у Москві

У Кремлі наполягають на зустрічі путіна і Зеленського у Москві
Прессекретар правителя РФ Дмитрій Пєсков заявив, що контакти між президентом Володимиром Зеленським та очільником Кремля володимиром путіним можливі тільки в Москві.

Про це Пєсков сказав під час брифінгу 2 лютого, пише "Європейська правда".

У Пєскова запитали, чи розглядають у Кремлі можливість організації зустрічі Зеленського та путіна "на нейтральній території".

"Зеленський пропонує контакти, путін сказав, що вони можливі в Москві. Ця позиція залишається нашою позицією", – відповів на це прессекретар правителя РФ.

Пєсков назвав позицію Москви щодо цього питання "досить послідовною".

"Ми зберігаємо свою відкритість для переговорів. Ведеться робота по лінії робочих груп. Ми це вітаємо і готові далі продовжувати цю роботу в інтересах врегулювання в Україні", – додав він.

Наприкінці січня писали, що Зеленський наполягає на форматі зустрічі лідерів України, США і Росії.

1 лютого він розповів про те, що наступні тристоронні зустрічі між Україною, РФ та США відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вчергове заявив, що бачить шанс на успіх переговорів для завершення російсько-української війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ці заяви свідчать про те ,що кацапський фашист і не думає закінчувати війну ,він же знає, що ніхто в їх срану москву не поїде .
Відповісти
Вибір редактора
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи розглядають варіант евакуації населення Києва: у КМДА відповіли
Сьогодні, 14:50
Волинянин відбирав в українців паспорти та змушував працювати задарма у Білорусі
Сьогодні, 14:10
У Кремлі наполягають на зустрічі путіна і Зеленського у Москві
Сьогодні, 13:45
Росія змінила ціль під час «енергетичного перемир’я»: яку нову тактику застосовує
Сьогодні, 13:21
Познайомився з дитиною в соцмережі: на Волині житель Київщини вчиняв розпусні дії щодо 12-річної дівчинки
Сьогодні, 12:40
Медіа
відео
1/8