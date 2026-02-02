У Кремлі наполягають на зустрічі путіна і Зеленського у Москві
Сьогодні, 13:45
Прессекретар правителя РФ Дмитрій Пєсков заявив, що контакти між президентом Володимиром Зеленським та очільником Кремля володимиром путіним можливі тільки в Москві.
Про це Пєсков сказав під час брифінгу 2 лютого, пише "Європейська правда".
У Пєскова запитали, чи розглядають у Кремлі можливість організації зустрічі Зеленського та путіна "на нейтральній території".
"Зеленський пропонує контакти, путін сказав, що вони можливі в Москві. Ця позиція залишається нашою позицією", – відповів на це прессекретар правителя РФ.
Пєсков назвав позицію Москви щодо цього питання "досить послідовною".
"Ми зберігаємо свою відкритість для переговорів. Ведеться робота по лінії робочих груп. Ми це вітаємо і готові далі продовжувати цю роботу в інтересах врегулювання в Україні", – додав він.
Наприкінці січня писали, що Зеленський наполягає на форматі зустрічі лідерів України, США і Росії.
1 лютого він розповів про те, що наступні тристоронні зустрічі між Україною, РФ та США відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вчергове заявив, що бачить шанс на успіх переговорів для завершення російсько-української війни.
Ці заяви свідчать про те ,що кацапський фашист і не думає закінчувати війну ,він же знає, що ніхто в їх срану москву не поїде .
