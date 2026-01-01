Росія змінила ціль під час «енергетичного перемир’я»: яку нову тактику застосовує





Як повідомляє Володимир Зеленський.



"Російська армія, як і в попередні дні, зосереджена на терорі проти нашої логістики, передусім залізничної. Були, зокрема, удари на Дніпровщині та в Запоріжжі - саме по об’єктах залізниці", - заявив Зеленський.



За його словами, сьогодні, під час наради, було визначено доручення щодо цього для командувача Повітряних сил ЗСУ, міністра оборони України та керівника "Укрзалізниці".



"Очікую виконання доручень уже сьогодні", - написав президент.



Енергетичне перемир'я



Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звертався до російського диктатора Володимира Путіна з проханням на тиждень припинити обстріли Києва та інших українських міст. За словами Трампа, очільник Кремля погодився на таку пропозицію.



Згодом прессекретар путіна Дмитро Пєсков підтвердив готовність РФ до енергетичного перемир’я, однак зазначив, що воно діє лише до 1 лютого.



Водночас аналітики наголошували, що тимчасовий мораторій на удари по Україні може бути вигідним Кремлю для накопичення ракет і дронів.



Зазначимо, що 1 лютого російські війська атакували дроном службовий автобус із шахтарями на Дніпропетровщині. Внаслідок удару загинули 12 людей, ще стільки ж отримали поранення.



Обстріли залізниці



Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух поїздів на напрямку Дніпро - Запоріжжя. Таке рішення ухвалили через атаки на об’єкти залізничної інфраструктури та фіксацію ворожих безпілотників поблизу маршрутів.



Зокрема, протягом останніх днів російські дрони завдали щонайменше семи ударів по залізничних об’єктах на території України.



Крім того, у Конотопі ворог уже другий день поспіль атакує цивільну залізничну інфраструктуру. Унаслідок ударів БпЛА пошкоджено колії, станційну територію, ремонтний цех і адміністративну будівлю локомотивного депо, а також виникли пожежі.

