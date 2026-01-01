Через аварію на водопроводі у Луцьку змінили рух тролейбусів

Через аварію на водопроводі у Луцьку змінили рух тролейбусів
Схему руху відразу чотирьох маршрутів луцьких тролейбусів змінили через аварію на водопроводі.

Про це в телеграмі повідомила Луцька міськрада.

Адміністрація КП «Луцьке підприємство електротранспорту» надала інформацію про тимчасову зміну схеми руху тролейбусних маршрутів №№1, 2, 5, 12, які здійснюють перевезення пасажирів на вулицю Корсака Івана.

Від 09:00 сьогодні, 2 лютого, і до завершення робіт із усуненню місця прориву водопроводу, рух тролейбусів буде здійснюватись до перехрестя з кільцевим рухом вулиць Захисників України та Конякіна.

«Дану інформацію просимо врахувати при плануванні поїздок електротранспортом», - закликали пасажирів у Луцькій міськраді.

