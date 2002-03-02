У лютому в майже сотні будинків на Волині проведуть техобслуговування газмереж





Графік робіт оприлюднили на сайті філії, пише



Під час техобслуговування працівники газової служби перевірятимуть герметичність з’єднань газопроводів і газового обладнання, випробовуватимуть систему на щільність і у разі потреби усуватимуть витоки газу.



Володимирський район



м. Володимир, Ковельська, 113 — 02-03.02.2026



м. Володимир, Ковельська, 134 — 04-05.02.2026



м. Володимир, Ковельська, 136 — 09-10.02.2026



м. Володимир, Ковельська, 231 — 11.02.2026



м. Володимир, Ковельська, 233 — 12.02.2026



м. Нововолинськ, 15-й, 23 — 2.02.2026



м. Нововолинськ, 15-й, 24 — 4-5.02.2026



м. Нововолинськ, 15-й, 25 — 3.02.2026



м. Нововолинськ, 15-й, 26 — 9-10.02.2026



м. Нововолинськ, 15-й, 27 — 11.02.2026



м. Нововолинськ, 15-й, 28 — 12.02.2026



м. Нововолинськ, 15-й, 29 — 16.02.2026



м. Нововолинськ, 15-й, 3 — 17.02.2026



м. Нововолинськ, 15-й, 30 — 28-29.02.2026



м. Нововолинськ, 15-й, 32 — 23.02.2026



м. Нововолинськ, 15-й, 33 — 24-25.02.2026



м. Нововолинськ, 15-й, 34 — 26-27.02.2026



м. Нововолинськ, Святого Володимира, 9 — 20.02.2026



м. Нововолинськ, Січових Стрільців, 6 — 13.02.2026



Ковельський район



с. Вербка, Молодіжна, 9 — 17.02.2026



с. Вербка, Справедливості, 22 — 09.02.2026



с. Вербка, Справедливості, 24 — 10.02.2026



с. Вербка, Шкільна, 16 — 04-06.02.2026



м. Ковель, Володимира Кияна, 33/Б — 19.02.2026



м. Ковель, Володимира Кияна, 45/А — 20.02.2026



м. Ковель, Володимира Кияна, 47/А — 23.02.2026



м. Ковель, Володимира Кияна, 70/Б — 02-03.02.2026



м. Ковель, Володимира Кияна, 48 — 11.02.2026



с. Вербка, Шкільна, 18 — 12-16.02.2026



с. Вербка, Шкільна, 21 — 27.02.2026



м. Ковель, Володимира Кияна, 31А — 24.02.2026



м. Ковель, Володимира Кияна, 33А — 25.02.2026



м. Ковель, Володимира Кияна, 44 — 26.02.2026



м. Ковель, Володимира Кияна, 46 — 18.02.2026



м. Ковель, Володимира Кияна, 70 — 18.02.2026



Луцький район



м. Луцьк, Січова, 1 — 02.02.2026



м. Луцьк, Січова, 10 — 04.02.2026



м. Луцьк, Січова, 2 — 02.02.2026



м. Луцьк, Січова, 3 — 03.02.2026



м. Луцьк, Січова, 3/а — 03.02.2026



м. Луцьк, Січова, 5 05.02.2026



м. Луцьк, Січова, 7 — 04.02.2026



м. Луцьк, Соборності, 1 — 11.02.2026



м. Луцьк, Соборності, 10 — 11.02.2026



м. Луцьк, Соборності, 12 — 11.02.2026



м. Луцьк, Соборності, 13 — 12.02.2026



м. Луцьк, Соборності, 13/А — 12.02.2026



м. Луцьк, Соборності, 13/Б — 12.02.2026



м. Луцьк, Теремнівська, 89 — 09.02.2026



м. Луцьк, Теремнівська, 91 — 09.02.2026



м. Луцьк, Теремнівська, 93 — 10.02.2026



м. Луцьк, Теремнівська, 96/А — 10.02.2026



м. Луцьк, Шопена, 10 — 16.02.2026



м. Луцьк, Шопена, 4 — 16.02.2026



м. Луцьк, Янки Купали, 15 — 17.02.2026



м. Луцьк, Ярослава Мудрого, 11 — 18.02.2026



м. Луцьк, Ярослава Мудрого, 11/А — 18.02.2026



м. Луцьк, Ярослава Мудрого, 48/А — 19.02.2026



м. Луцьк, Ярослава Мудрого, 50 — 23.02.2026



м. Луцьк, Ярослава Мудрого, 52 — 23.02.2026



м. Луцьк, Михайла Драгоманова, 26 — 24.02.2026



м. Луцьк, Михайла Коцюбинського, 4 — 24.02.2026



м. Луцьк, Михайла Коцюбинського, 10 — 24.02.2026



м. Луцьк, Михайла Кутузова, 36 — 05.02.2026



м. Луцьк, Михайла Старицького, 1 — 24.02.2026



смт. Торчин, Білостоцька, 14 — 25.02.2026



смт. Торчин, Білостоцька, 18 — 25.02.2026



смт. Торчин, Володимира Маяковського, 16 — 25.02.2026



смт. Торчин, Володимира Маяковського, 18 — 25.02.2026



смт. Торчин, Незалежності, 26А — 25.02.2026



смт. Торчин, Незалежності, 26Б — 25.02.2026



смт. Торчин, Незалежності, 38 — 25.02.2026



смт. Торчин, Незалежності, 76 — 26.02.2026



смт. Торчин, Незалежності, 86 — 26.02.2026



смт. Торчин, Незалежності, 100 — 26.02.2026



смт. Торчин, Незалежності, 102 — 26.02.2026



смт. Торчин, Олега Кошового, 17 — 26.02.2026



смт. Торчин, Олега Кошового, 19 — 26.02.2026



смт. Торчин, Парковий, 10 — 26.02.2026



м. Ківерці, Робітнича, 1 — 09.02.2026



м. Ківерці, Робітнича, 3 — 09.02.2026



м. Ківерці, Робітнича, 4 — 11.02.2026



м. Ківерці, Робітнича, 6А — 11.02.2026



м. Ківерці, Робітнича, 10 — 13.02.2026



м. Ківерці, Робітнича, 15 — 13.02.2026



м. Ківерці, Робітнича, 17 — 16.02.2026



м. Ківерці, Тараса Шевченка, 9В — 16.02.2026



м. Ківерці, Тараса Шевченка, 33 — 19.02.2026



м. Ківерці, Тараса Шевченка, 33А — 19.02.2026



Камінь-Каширський район



с.Черче, Центральна, 69 — 10.02.2026



смт. Любешів, Свободи (вул.), 57 — 17.02.2026



смт. Любешів, Монастирська, 33 — 19.02.2026



м. Камінь-Каширський, Тараса Шевченка, 52 — 26.02.2026



м. Камінь-Каширський, Ковельська, 76А — 24.02.2026



м. Камінь-Каширський, Воля, 10 — 11.02.2026



с. Велика Глуша, Шевченка, 7 — 03.02.2026



с. Велика Глуша, Шевченка, 9 — 04.02.2026



с. Велика Глуша, Дружби, 51 — 05.02.2026



Як раніше повідомляли у Волинській філії "Газмереж", паперові квитанції за обстеження газових мереж надійдуть до поштових скриньок споживачів. Також їх онлайн версія буде доступна в особистих кабінетах на сайті “Газмережі”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В лютому у 98 будинках на Волині проведуть технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.Графік робіт оприлюднили на сайті філії, пише Суспільне Під час техобслуговування працівники газової служби перевірятимуть герметичність з’єднань газопроводів і газового обладнання, випробовуватимуть систему на щільність і у разі потреби усуватимуть витоки газу.м. Володимир, Ковельська, 113 — 02-03.02.2026м. Володимир, Ковельська, 134 — 04-05.02.2026м. Володимир, Ковельська, 136 — 09-10.02.2026м. Володимир, Ковельська, 231 — 11.02.2026м. Володимир, Ковельська, 233 — 12.02.2026м. Нововолинськ, 15-й, 23 — 2.02.2026м. Нововолинськ, 15-й, 24 — 4-5.02.2026м. Нововолинськ, 15-й, 25 — 3.02.2026м. Нововолинськ, 15-й, 26 — 9-10.02.2026м. Нововолинськ, 15-й, 27 — 11.02.2026м. Нововолинськ, 15-й, 28 — 12.02.2026м. Нововолинськ, 15-й, 29 — 16.02.2026м. Нововолинськ, 15-й, 3 — 17.02.2026м. Нововолинськ, 15-й, 30 — 28-29.02.2026м. Нововолинськ, 15-й, 32 — 23.02.2026м. Нововолинськ, 15-й, 33 — 24-25.02.2026м. Нововолинськ, 15-й, 34 — 26-27.02.2026м. Нововолинськ, Святого Володимира, 9 — 20.02.2026м. Нововолинськ, Січових Стрільців, 6 — 13.02.2026с. Вербка, Молодіжна, 9 — 17.02.2026с. Вербка, Справедливості, 22 — 09.02.2026с. Вербка, Справедливості, 24 — 10.02.2026с. Вербка, Шкільна, 16 — 04-06.02.2026м. Ковель, Володимира Кияна, 33/Б — 19.02.2026м. Ковель, Володимира Кияна, 45/А — 20.02.2026м. Ковель, Володимира Кияна, 47/А — 23.02.2026м. Ковель, Володимира Кияна, 70/Б — 02-03.02.2026м. Ковель, Володимира Кияна, 48 — 11.02.2026с. Вербка, Шкільна, 18 — 12-16.02.2026с. Вербка, Шкільна, 21 — 27.02.2026м. Ковель, Володимира Кияна, 31А — 24.02.2026м. Ковель, Володимира Кияна, 33А — 25.02.2026м. Ковель, Володимира Кияна, 44 — 26.02.2026м. Ковель, Володимира Кияна, 46 — 18.02.2026м. Ковель, Володимира Кияна, 70 — 18.02.2026м. Луцьк, Січова, 1 — 02.02.2026м. Луцьк, Січова, 10 — 04.02.2026м. Луцьк, Січова, 2 — 02.02.2026м. Луцьк, Січова, 3 — 03.02.2026м. Луцьк, Січова, 3/а — 03.02.2026м. Луцьк, Січова, 5 05.02.2026м. Луцьк, Січова, 7 — 04.02.2026м. Луцьк, Соборності, 1 — 11.02.2026м. Луцьк, Соборності, 10 — 11.02.2026м. Луцьк, Соборності, 12 — 11.02.2026м. Луцьк, Соборності, 13 — 12.02.2026м. Луцьк, Соборності, 13/А — 12.02.2026м. Луцьк, Соборності, 13/Б — 12.02.2026м. Луцьк, Теремнівська, 89 — 09.02.2026м. Луцьк, Теремнівська, 91 — 09.02.2026м. Луцьк, Теремнівська, 93 — 10.02.2026м. Луцьк, Теремнівська, 96/А — 10.02.2026м. Луцьк, Шопена, 10 — 16.02.2026м. Луцьк, Шопена, 4 — 16.02.2026м. Луцьк, Янки Купали, 15 — 17.02.2026м. Луцьк, Ярослава Мудрого, 11 — 18.02.2026м. Луцьк, Ярослава Мудрого, 11/А — 18.02.2026м. Луцьк, Ярослава Мудрого, 48/А — 19.02.2026м. Луцьк, Ярослава Мудрого, 50 — 23.02.2026м. Луцьк, Ярослава Мудрого, 52 — 23.02.2026м. Луцьк, Михайла Драгоманова, 26 — 24.02.2026м. Луцьк, Михайла Коцюбинського, 4 — 24.02.2026м. Луцьк, Михайла Коцюбинського, 10 — 24.02.2026м. Луцьк, Михайла Кутузова, 36 — 05.02.2026м. Луцьк, Михайла Старицького, 1 — 24.02.2026смт. Торчин, Білостоцька, 14 — 25.02.2026смт. Торчин, Білостоцька, 18 — 25.02.2026смт. Торчин, Володимира Маяковського, 16 — 25.02.2026смт. Торчин, Володимира Маяковського, 18 — 25.02.2026смт. Торчин, Незалежності, 26А — 25.02.2026смт. Торчин, Незалежності, 26Б — 25.02.2026смт. Торчин, Незалежності, 38 — 25.02.2026смт. Торчин, Незалежності, 76 — 26.02.2026смт. Торчин, Незалежності, 86 — 26.02.2026смт. Торчин, Незалежності, 100 — 26.02.2026смт. Торчин, Незалежності, 102 — 26.02.2026смт. Торчин, Олега Кошового, 17 — 26.02.2026смт. Торчин, Олега Кошового, 19 — 26.02.2026смт. Торчин, Парковий, 10 — 26.02.2026м. Ківерці, Робітнича, 1 — 09.02.2026м. Ківерці, Робітнича, 3 — 09.02.2026м. Ківерці, Робітнича, 4 — 11.02.2026м. Ківерці, Робітнича, 6А — 11.02.2026м. Ківерці, Робітнича, 10 — 13.02.2026м. Ківерці, Робітнича, 15 — 13.02.2026м. Ківерці, Робітнича, 17 — 16.02.2026м. Ківерці, Тараса Шевченка, 9В — 16.02.2026м. Ківерці, Тараса Шевченка, 33 — 19.02.2026м. Ківерці, Тараса Шевченка, 33А — 19.02.2026с.Черче, Центральна, 69 — 10.02.2026смт. Любешів, Свободи (вул.), 57 — 17.02.2026смт. Любешів, Монастирська, 33 — 19.02.2026м. Камінь-Каширський, Тараса Шевченка, 52 — 26.02.2026м. Камінь-Каширський, Ковельська, 76А — 24.02.2026м. Камінь-Каширський, Воля, 10 — 11.02.2026с. Велика Глуша, Шевченка, 7 — 03.02.2026с. Велика Глуша, Шевченка, 9 — 04.02.2026с. Велика Глуша, Дружби, 51 — 05.02.2026Як раніше повідомляли у Волинській філії "Газмереж", паперові квитанції за обстеження газових мереж надійдуть до поштових скриньок споживачів. Також їх онлайн версія буде доступна в особистих кабінетах на сайті “Газмережі”.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію