«На щиті»: волинян закликають гідно зустріти Героя Юрія Озимука

«На щиті»: волинян закликають гідно зустріти Героя Юрія Озимука
Сьогодні, 2 лютого, на Волині очікують прибуття скорботного кортежу із тілом полеглого Героя Юрія Озимука.

Про це повідомила Локачинська селищна рада у фейсбуці.

Прибуття скорботного кортежу із Захисником Озимуком Юрієм Юрієвичем очікують сьогодні, 2 лютого.

Зустріч Героя – на в'їзді в Локачі (блокпост біля АЗС) орієнтовно в другій половині дня. Потім процесія пішою ходою відправиться вулицями Миру-Героїв Майдану. Опісля кортеж відправиться до села Козлів, де від початку села і будинку тітки та сестри Воїна, відбудеться піша хода.

Про час прибуття кортежу повідомлять додатково.

«Закликаємо жителів громади гідно зустріти Захисника та провести його в останню путь!» - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У лютому в майже сотні будинків на Волині проведуть техобслуговування газмереж
Сьогодні, 11:22
«Перемир’я» завершилося: росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі
Сьогодні, 11:07
«На щиті»: волинян закликають гідно зустріти Героя Юрія Озимука
Сьогодні, 11:01
Інколи наші комплекси ППО стоять порожні, а атаку треба відбивати, - Ігнат
Сьогодні, 10:50
У Луцьку горіли два автомобілі
Сьогодні, 10:33
Медіа
відео
1/8