«На щиті»: волинян закликають гідно зустріти Героя Юрія Озимука
Сьогодні, 11:01
Сьогодні, 2 лютого, на Волині очікують прибуття скорботного кортежу із тілом полеглого Героя Юрія Озимука.
Про це повідомила Локачинська селищна рада у фейсбуці.
Прибуття скорботного кортежу із Захисником Озимуком Юрієм Юрієвичем очікують сьогодні, 2 лютого.
Зустріч Героя – на в'їзді в Локачі (блокпост біля АЗС) орієнтовно в другій половині дня. Потім процесія пішою ходою відправиться вулицями Миру-Героїв Майдану. Опісля кортеж відправиться до села Козлів, де від початку села і будинку тітки та сестри Воїна, відбудеться піша хода.
Про час прибуття кортежу повідомлять додатково.
«Закликаємо жителів громади гідно зустріти Захисника та провести його в останню путь!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила Локачинська селищна рада у фейсбуці.
Прибуття скорботного кортежу із Захисником Озимуком Юрієм Юрієвичем очікують сьогодні, 2 лютого.
Зустріч Героя – на в'їзді в Локачі (блокпост біля АЗС) орієнтовно в другій половині дня. Потім процесія пішою ходою відправиться вулицями Миру-Героїв Майдану. Опісля кортеж відправиться до села Козлів, де від початку села і будинку тітки та сестри Воїна, відбудеться піша хода.
Про час прибуття кортежу повідомлять додатково.
«Закликаємо жителів громади гідно зустріти Захисника та провести його в останню путь!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«На щиті»: волинян закликають гідно зустріти Героя Юрія Озимука
Сьогодні, 11:01
У Луцьку горіли два автомобілі
Сьогодні, 10:33