«На щиті»: волинян закликають гідно зустріти Героя Юрія Озимука

Сьогодні, 2 лютого, на Волині очікують прибуття скорботного кортежу із тіломПро це повідомила Локачинська селищна рада у фейсбуці.Прибуття скорботного кортежу із Захисником Озимуком Юрієм Юрієвичем очікують сьогодні, 2 лютого.Зустріч Героя – на в'їзді в Локачі (блокпост біля АЗС) орієнтовно в другій половині дня. Потім процесія пішою ходою відправиться вулицями Миру-Героїв Майдану. Опісля кортеж відправиться до села Козлів, де від початку села і будинку тітки та сестри Воїна, відбудеться піша хода.Про час прибуття кортежу повідомлять додатково.«Закликаємо жителів громади гідно зустріти Захисника та провести його в останню путь!» - йдеться у повідомленні.