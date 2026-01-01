«Перемир’я» завершилося: росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі

«Перемир’я» завершилося: росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі
Внаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру на ранок є знеструмлені споживачі в чотирьох областях України.

Про це у телеграмі повідомляє Укренерго.

Внаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру – на ранок є знеструмлені споживачі в Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Черкаській областях. Скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація, відбуваються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

Через наслідки попередніх російських обстрілів – в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. При цьому, в окремих областях – вимушено застосовані аварійні знеструмлення, які будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

«Стежте за повідомленнями на сторінках своїх обленерго», - закликали споживачів в Укренерго.

