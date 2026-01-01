У кремлі заявили, що погодилися не бити по Україні до 1 лютого на прохання Трампа

Дональда Трампа.



Про це заявив речник кремля Дмитро Пєсков, пише



За його словами, росія погодилася «утриматися» від ударів по Україні до 1 лютого для «створення сприятливих умов для переговорів».



Зазначимо, що 1 лютого, ймовірно, відбудеться новий раунд переговорів в Абу-Дабі — про це писали іноземні медіа, а також заявляв Пєсков.



Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, ніби особисто просив главу рф володимира путіна припинити удари по Україні протягом тижня через сильні морози. Той буцімто погодився.



До того російські й українські Telegram-канали писали про те, що військові з обох сторін отримали наказ не завдавати ударів по енергетиці.



Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 30 січня повідомив, що припинення ударів по енергетиці є пропозицією США — прямих домовленостей між Україною та рф не було.



Він додав, що Україна готова дзеркально дотримуватись «енергетичного перемир’я», якщо росіяни діятимуть відповідно.

