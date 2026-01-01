Їхав у Луцьк на роботу та зник: розшукують 41-річного волинянина
Сьогодні, 12:20
Поліція розшукує 41-річного жителя Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місце знаходження безвісти зниклого Шевчука Ігоря Вікторовича, 16 червня 1984 року народження, жителя села Метельне, Луцького району.
Чоловік 27 січня 2026 року пішов з дому та не повернувся. Зі слів родичів направлявся в місто Луцьк на роботу, однак на роботі не було. Де перебуває зараз - невідомо.
ПРИКМЕТИ: зріст 175 см; волосся чорного кольору, очі карі.
БУВ ОДЯГНЕНИЙ: у сіру шапку, куртка сіру, сині джинси, кросівки бордового кольору.
"Просимо до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого, повідомити за номерами телефонів: (+380) 50 978 6838 або на лінію 102", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місце знаходження безвісти зниклого Шевчука Ігоря Вікторовича, 16 червня 1984 року народження, жителя села Метельне, Луцького району.
Чоловік 27 січня 2026 року пішов з дому та не повернувся. Зі слів родичів направлявся в місто Луцьк на роботу, однак на роботі не було. Де перебуває зараз - невідомо.
ПРИКМЕТИ: зріст 175 см; волосся чорного кольору, очі карі.
БУВ ОДЯГНЕНИЙ: у сіру шапку, куртка сіру, сині джинси, кросівки бордового кольору.
"Просимо до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого, повідомити за номерами телефонів: (+380) 50 978 6838 або на лінію 102", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині – хвиля «замінувань» навчальних закладів та органів місцевого самоврядування
Сьогодні, 13:15
Їхав у Луцьк на роботу та зник: розшукують 41-річного волинянина
Сьогодні, 12:20