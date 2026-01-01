Їхав у Луцьк на роботу та зник: розшукують 41-річного волинянина

Поліція розшукує 41-річного жителя Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники  сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють  місце знаходження безвісти зниклого Шевчука Ігоря Вікторовича, 16 червня 1984 року народження, жителя села Метельне, Луцького району.

Чоловік 27 січня 2026 року пішов з дому  та не повернувся. Зі слів родичів направлявся в місто Луцьк на роботу, однак на роботі не було. Де перебуває зараз - невідомо.

ПРИКМЕТИ: зріст 175 см; волосся чорного кольору, очі карі.

БУВ ОДЯГНЕНИЙ: у сіру шапку, куртка сіру, сині джинси, кросівки бордового кольору.

"Просимо  до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого, повідомити за номерами телефонів:  (+380) 50 978 6838 або на лінію 102", - йдеться в повідомленні.

Теги: поліція, Волинь, розшук
Їхав у Луцьк на роботу та зник: розшукують 41-річного волинянина
