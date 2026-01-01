Їхав у Луцьк на роботу та зник: розшукують 41-річного волинянина

Поліція розшукує 41-річного жителя Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місце знаходження безвісти зниклого, 16 червня 1984 року народження, жителя села Метельне, Луцького району.Чоловік 27 січня 2026 року пішов з дому та не повернувся. Зі слів родичів направлявся в місто Луцьк на роботу, однак на роботі не було. Де перебуває зараз - невідомо.зріст 175 см; волосся чорного кольору, очі карі.у сіру шапку, куртка сіру, сині джинси, кросівки бордового кольору."Просимо до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого, повідомити за номерами телефонів: (+380) 50 978 6838 або на лінію 102", - йдеться в повідомленні.