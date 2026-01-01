У громаді біля Луцька провели в останню путь Героя Олексія Лошака
Сьогодні, 11:45
На сільському кладовищі в селі Сьомаки поблизу Луцька знайшов свій вічний спочинок Воїн-захисник, доброволець, молодший сержант Олексій Лошак (друг «Птах»).
Про це у фейсбуці повідомив військовослужбовець Олександр Пирожик.
Молодий волинянин став на захист своєї Батьківщини вже наступного дня після повномасштабного вторгнення русні, узявши до рук зброю в складі луцького 53 батальйону ТрО ЗСУ. Пройшов Бахмутський, Куп’янський, а також Лиманський, Покровський і Торецький напрямки – вже у складі мінометної батареї «Сталевої сотки».
«Він був спокійним, упевненим, умілим та надійним мінометником, командиром міномету. Побратими дуже його цінували», – такими словами охарактеризував Героя його командир Володимир (друг «Давид»).
Наш обов’язок – пам’ятати не лише про полеглих, але й про живих, підтримувати їх, допомагати в скруті. Мабуть, тому найкращим подарунком для «Птаха» буде, якщо ми не забудемо його родину. Олексій ріс без батьків, зі старшими братом і сестрою. Говорив сьогодні з його братом Андрієм, висловив співчуття. «Я його з роддому колись забирав, я його і з моргу тепер забрав», – із сумом зронив його брат.
Коментарі 0
