У громаді біля Луцька провели в останню путь Героя Олексія Лошака

У громаді біля Луцька провели в останню путь Героя Олексія Лошака
На сільському кладовищі в селі Сьомаки поблизу Луцька знайшов свій вічний спочинок Воїн-захисник, доброволець, молодший сержант Олексій Лошак (друг «Птах»).

Про це у фейсбуці повідомив військовослужбовець Олександр Пирожик.

Молодий волинянин став на захист своєї Батьківщини вже наступного дня після повномасштабного вторгнення русні, узявши до рук зброю в складі луцького 53 батальйону ТрО ЗСУ. Пройшов Бахмутський, Куп’янський, а також Лиманський, Покровський і Торецький напрямки – вже у складі мінометної батареї «Сталевої сотки».

«Він був спокійним, упевненим, умілим та надійним мінометником, командиром міномету. Побратими дуже його цінували», – такими словами охарактеризував Героя його командир Володимир (друг «Давид»).

Наш обов’язок – пам’ятати не лише про полеглих, але й про живих, підтримувати їх, допомагати в скруті. Мабуть, тому найкращим подарунком для «Птаха» буде, якщо ми не забудемо його родину. Олексій ріс без батьків, зі старшими братом і сестрою. Говорив сьогодні з його братом Андрієм, висловив співчуття. «Я його з роддому колись забирав, я його і з моргу тепер забрав», – із сумом зронив його брат.

У громаді біля Луцька провели в останню путь Героя Олексія Лошака

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Держбанк рф прогнозує повне вичерпання російської «заначки» протягом року
Сьогодні, 12:06
У громаді біля Луцька провели в останню путь Героя Олексія Лошака
Сьогодні, 11:45
На Волині затримали нову партію контрабандних сигарет
Сьогодні, 11:23
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 11:08
У Луцькому замку підготували екскурсію з нагоди Дня закоханих
Сьогодні, 10:51
Медіа
відео
1/8