У громаді біля Луцька провели в останню путь Героя Олексія Лошака

На сільському кладовищі в селі Сьомаки поблизу Луцька знайшов свійВоїн-захисник, доброволець, молодший сержант(друг «Птах»).Про це у фейсбуці повідомив військовослужбовецьМолодий волинянин став на захист своєї Батьківщини вже наступного дня після повномасштабного вторгнення русні, узявши до рук зброю в складі луцького 53 батальйону ТрО ЗСУ. Пройшов Бахмутський, Куп’янський, а також Лиманський, Покровський і Торецький напрямки – вже у складі мінометної батареї «Сталевої сотки».«Він був спокійним, упевненим, умілим та надійним мінометником, командиром міномету. Побратими дуже його цінували», – такими словами охарактеризував Героя його командир(друг «Давид»).Наш обов’язок – пам’ятати не лише про полеглих, але й про живих, підтримувати їх, допомагати в скруті. Мабуть, тому найкращим подарунком для «Птаха» буде, якщо ми не забудемо його родину. Олексій ріс без батьків, зі старшими братом і сестрою. Говорив сьогодні з його братом, висловив співчуття. «Я його з роддому колись забирав, я його і з моргу тепер забрав», – із сумом зронив його брат.