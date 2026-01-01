Держбанк рф прогнозує повне вичерпання російської «заначки» протягом року

Держбанк рф прогнозує повне вичерпання російської «заначки» протягом року
Ліквідні активи Фонду національного добробуту рф можуть повністю зникнути приблизно за 1–1,3 року за збереження поточних цін на нафту.

Такий прогноз оприлюднили експерти Центру економічного прогнозування Газпромбанку, пише Reuters.

На початок 2026 року у ФНД залишалося 4,1 трлн рублів ліквідних коштів (валюта та золото на рахунках ЦБ). Фонд починають активно витрачати, коли ціна нафти опускається нижче $59 за барель.

За оцінками Газпромбанку:

• при нафті близько $40 ФНД буде вичерпаний трохи більше ніж за рік;
• при $30–35 — фонд може обнулитися до кінця поточного року;
• при $50 резервів вистачить приблизно на 2,5 року.

У грудні російська нафта Urals коштувала в середньому $39, наприкінці січня — $36–38.

Додатковий тиск створюють витрати ФНД на «інші цілі»: у бюджеті на 2026–2028 роки передбачено ще 1 трлн рублів інфраструктурних інвестицій за рахунок фонду.

До початку повномасштабної війни у ФНД було $113 млрд ліквідних активів (6,5% ВВП). На початок 2026 року залишилося близько $52 млрд — у 2,5 раза менше, лише 1,9% ВВП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: санкції, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У кремлі заявили, що погодилися не бити по Україні до 1 лютого на прохання Трампа
Сьогодні, 13:04
Їхав у Луцьк на роботу та зник: розшукують 41-річного волинянина
Сьогодні, 12:20
Держбанк рф прогнозує повне вичерпання російської «заначки» протягом року
Сьогодні, 12:06
У громаді біля Луцька провели в останню путь Героя Олексія Лошака
Сьогодні, 11:45
На Волині затримали нову партію контрабандних сигарет
Сьогодні, 11:23
Медіа
відео
1/8