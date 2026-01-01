Держбанк рф прогнозує повне вичерпання російської «заначки» протягом року

збереження поточних цін на нафту.



Такий прогноз оприлюднили експерти Центру економічного прогнозування Газпромбанку, пише



На початок 2026 року у ФНД залишалося 4,1 трлн рублів ліквідних коштів (валюта та золото на рахунках ЦБ). Фонд починають активно витрачати, коли ціна нафти опускається нижче $59 за барель.



За оцінками Газпромбанку:



• при нафті близько $40 ФНД буде вичерпаний трохи більше ніж за рік;

• при $30–35 — фонд може обнулитися до кінця поточного року;

• при $50 резервів вистачить приблизно на 2,5 року.



У грудні російська нафта Urals коштувала в середньому $39, наприкінці січня — $36–38.



Додатковий тиск створюють витрати ФНД на «інші цілі»: у бюджеті на 2026–2028 роки передбачено ще 1 трлн рублів інфраструктурних інвестицій за рахунок фонду.



До початку повномасштабної війни у ФНД було $113 млрд ліквідних активів (6,5% ВВП). На початок 2026 року залишилося близько $52 млрд — у 2,5 раза менше, лише 1,9% ВВП.

