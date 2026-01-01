Держбанк рф прогнозує повне вичерпання російської «заначки» протягом року
Сьогодні, 12:06
Ліквідні активи Фонду національного добробуту рф можуть повністю зникнути приблизно за 1–1,3 року за збереження поточних цін на нафту.
Такий прогноз оприлюднили експерти Центру економічного прогнозування Газпромбанку, пише Reuters.
На початок 2026 року у ФНД залишалося 4,1 трлн рублів ліквідних коштів (валюта та золото на рахунках ЦБ). Фонд починають активно витрачати, коли ціна нафти опускається нижче $59 за барель.
За оцінками Газпромбанку:
• при нафті близько $40 ФНД буде вичерпаний трохи більше ніж за рік;
• при $30–35 — фонд може обнулитися до кінця поточного року;
• при $50 резервів вистачить приблизно на 2,5 року.
У грудні російська нафта Urals коштувала в середньому $39, наприкінці січня — $36–38.
Додатковий тиск створюють витрати ФНД на «інші цілі»: у бюджеті на 2026–2028 роки передбачено ще 1 трлн рублів інфраструктурних інвестицій за рахунок фонду.
До початку повномасштабної війни у ФНД було $113 млрд ліквідних активів (6,5% ВВП). На початок 2026 року залишилося близько $52 млрд — у 2,5 раза менше, лише 1,9% ВВП.
