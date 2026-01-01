На Волині затримали нову партію контрабандних сигарет

На Волині затримали нову партію контрабандних сигарет
На Волині у пункті пропуску Ягодин митники спільно з прикордонниками запобігли незаконному переміщенню цигарок до Євросоюзу.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська митниця.

Загалом 200 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку України знайшли у порожнинах перемичок причепа ваговоза. Водій вантажівки - громадянин Польщі вивозив за кордон легальний крам.

Цигарки орієнтовною вартістю 19 тисяч гривень вилучені на склад митниці. Складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

Дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з їх конфіскацією або без такої (за рішенням суду).


Теги: контрабанда, Волинь
