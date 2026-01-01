У Луцькому замку підготували екскурсію з нагоди Дня закоханих

Окольному замку відбудеться тематична екскурсія, присвячена історіям кохання з минулого Луцька та Волині.



Про це пише



Напередодні Дня святого Валентина в музейному просторі «Окольний замок» організовують екскурсію під назвою Amor omnia vincit .



Відвідувачам розкажуть про любовні історії волинської шляхти та луцьких міщан, а також згадають особисті стосунки учасників З’їзду європейських монархів і те, як почуття поєднувалися з великою політикою.



Під час події для гостей також прозвучить жива музика у виконанні Катерини Семчук.



Де: Музейний простір «Окольний замок» (вул. Кафедральна, 6).



Коли: 12 лютого, 15:00.



Участь у заході безплатна за попередньою реєстрацією.

