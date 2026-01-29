У Львові запустили режим підготовки до надзвичайної ситуації





Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, пише



За словами мера, синоптики очікують морози, які можуть бути сильнішими за попередні, а Росія може скористатися погодними умовами для ударів по критичній інфраструктурі.



«Тому у Львові запущено режим підготовки до надзвичайної ситуації. Усі комунальні служби знають, що робити. Але важливо, щоб готовими були й мешканці міста», — наголосив Садовий.



Міський голова закликав львів’ян заздалегідь подбати про власну безпеку і виконати базові підготовчі дії. Зокрема, перевірити укриття, зарядити павербанки і зарядні станції, не залишаючи їх без нагляду, а також запастися необхідними продуктами, питною водою і ліками.



Окремо мер звернув увагу на необхідність підтримки людей з інвалідністю та літніх людей, які не можуть самостійно пересуватися. У разі надзвичайної ситуації про таких людей просять повідомляти на гарячу лінію міста.



У разі відключення електроенергії або теплопостачання мешканці отримають інформацію про найближчі пункти незламності у вхідних зонах та будинкових чатах.



За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, 1–3 лютого в Україні очікується різке зниження температури.



Вночі, окрім Закарпаття та південної частини країни, температура впаде до мінус 20-27º, у Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, а в Києві – до мінус 20-25º.



Під час попередніх холодів РФ атакувала укотре енергетику, через що велика кількість українців опинилася не лише без світла, а й без тепла.

