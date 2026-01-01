На Волині горів житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Завдяки злагодженим діям вогнеборців вдалося стримати поширення полум’я та мінімізувати наслідки пожежі. Було організовано ланку газодимозахисної служби для роботи в непридатному для дихання середовищі. На гасіння пожежі подали три водяні стволи. Загоряння локалізували о 12:01, а ліквідували — о 12:43.



Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі. На місці події працювали рятувальники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля, а також місцеві пожежні охорони селищ Уховецьк та Скулин.



Потерпілих немає.

Потерпілих немає.

