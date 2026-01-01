У Луцьку на Володимирській авто збило пішохідку





Відомо, що водій авто здійснив наїзд на пішохідку. Жінку "швидкою" доставили у медичний заклад міста.



Як розповіли



Парамедики встановили попередній діагноз: закритий перелом великогомілкової та малогомілкової кісток.



Постраждалій надали медичну допомогу та відвезли у лікарню.



У пресслужбі ГУНП у Волинській області зазначили, що водій 1985 року народження за кермом Mercedes Vito допустив наїзд на жінку 1986 року народження. Лучанка отримала тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги її відпустили додому.



Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.

