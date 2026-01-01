За смерть лікарки з Волині на Драгобраті керівникам курорту загрожує до 8 років тюрми





Йдеться про події 18 січня 2025 року. Лікарка з Волинської області приїхала відпочивати на Драгобрат разом із друзями. Проїхавши близько 350 м під час підйому на витягу, дівчина не втрималася за трос, впала та, з’їхавши на швидкості схилом, вдарилася головою об металеве огородження, яке не було обладнане захисними матами. Внаслідок отриманих травм туристка загинула на місці.



Як повідомили в Офісі генпрокурора у четвер, 29 січня, після тривалих експертиз керівники курорту отримали підозру.



«Висновки експертиз підтвердили, що на момент трагедії керівництво курорту не забезпечило належний технічний стан огороджень, допустило експлуатацію витягу в небезпечних умовах та не організувало роботу аварійно-рятувальної служби на території курорту», – зазначили в прокуратурі.



У поліції Закарпатської області додали, що підозри отримали 38-річна керівниця та 65-річний керівник ТОВ «Драгобрат».



За інформацією Youcontrol, компанія «Драгобрат» зареєстрована у 1993 році у селищі Ясіня Рахівського району. З 2024 року фірмою керує полтавка Анастасія Нечитайло. Серед власників «Драгобрату» – киянин Віктор Атаманенко, а також бізнесмени з Полтави – Іван Іванович Зезекало та Іван Гаврилович Зезекало.



Підозрюваним інкримінують порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України). Санкція статті передбачає до п'яти років обмеженням волі або до восьми років ув’язнення, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Прокуратура клопотатиме про тримання підозрюваних під вартою.

