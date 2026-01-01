Рідні чекали звістку понад рік: підтвердили загибель Героя Віктора Барни з Волині

До Ратнівської громади на Волині надійшла сумна звістка про загибель на війні краянина, який понад рік вважався зниклим безвісти.Про це у фейсбуці повідомляє Ратнівський селищний голова Віталій Бірук.«Знову наша громада в скорботі…», - зазначив Віталій Бірук. За його словами, 31 жовтня 2024 року на війні загинув Захисник — Барна Віктор Миколайович, житель селища Ратне, який до сьогодні вважався зниклим безвісти за особливих обставин.Йому було лише 53 роки.«Людина доброї душі, мужній воїн, який до останнього подиху боронив Україну та кожного з нас. Віктор Миколайович віддав найдорожче — своє життя — за свободу, за мирне небо над рідною землею, за майбутнє наших дітей. Неможливо загоїти біль втрати. Разом із родиною сумує вся громада. Поділяємо ваш біль, схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам’ять, шана й слава Захиснику України», - йдеться у повідомленні.