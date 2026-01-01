Рідні чекали звістку понад рік: підтвердили загибель Героя Віктора Барни з Волині

Рідні чекали звістку понад рік: підтвердили загибель Героя Віктора Барни з Волині
До Ратнівської громади на Волині надійшла сумна звістка про загибель на війні краянина Віктора Барни, який понад рік вважався зниклим безвісти.

Про це у фейсбуці повідомляє Ратнівський селищний голова Віталій Бірук.

«Знову наша громада в скорботі…», - зазначив Віталій Бірук. За його словами, 31 жовтня 2024 року на війні загинув Захисник — Барна Віктор Миколайович, житель селища Ратне, який до сьогодні вважався зниклим безвісти за особливих обставин.

Йому було лише 53 роки.

«Людина доброї душі, мужній воїн, який до останнього подиху боронив Україну та кожного з нас. Віктор Миколайович віддав найдорожче — своє життя — за свободу, за мирне небо над рідною землею, за майбутнє наших дітей. Неможливо загоїти біль втрати. Разом із родиною сумує вся громада. Поділяємо ваш біль, схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам’ять, шана й слава Захиснику України», - йдеться у повідомленні.

Рідні чекали звістку понад рік: підтвердили загибель Героя Віктора Барни з Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на Володимирській авто збило пішохідку
Сьогодні, 10:08
За смерть лікарки з Волині на Драгобраті керівникам курорту загрожує до 8 років тюрми
Сьогодні, 09:47
Рідні чекали звістку понад рік: підтвердили загибель Героя Віктора Барни з Волині
Сьогодні, 09:30
Трамп заявив, що попросив путіна не обстрілювати Україну через сильні морози
Сьогодні, 09:13
Як зимують тварини у луцькому притулку під час морозів
Сьогодні, 09:10
Медіа
відео
1/8