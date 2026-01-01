Трамп заявив, що попросив путіна не обстрілювати Україну через сильні морози

Дональд Трамп стверджує, ніби російський лідер володимир путін погодився на його прохання припинити удари по Україні протягом тижня.



Про це він сказав під час зустрічі з урядовцями, пише



«Я особисто попросив путіна не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня через сильні морози в Україні», — заявив Трамп і додав, що російський лідер буцімто погодився.



За його словами, Україна зіткнулася з сильними морозами, які «б’ють рекорди»: «Вони казали, що ніколи не переживали такого холоду».



В Україні, мовляв, «майже не повірили», що рф погодилася не завдавати ударів, але «були дуже щасливі», каже американський президент.



Київський кореспондент Financial Times Крістофер Міллер каже, що українські чиновники дізналися про нібито згоду путіна на припинення ударів зі слів Трампа. Вони, мовляв, не отримали сигналу від росії та досі не впевнені, що домовленості досягнуто.



Джерела FT стверджують, що саме делегація США буцімто запропонувала Україні та росії домовитися про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі під час перемовин в Абу-Дабі. Такий крок там назвали жестом доброї волі та кроком до деескалації.



«Якщо вони (росіяни — ред.) готові говорити про якийсь формат припинення вогню, навіть тимчасового, то заради цього варто приїхати. Ми цього хочемо», — сказав неназваний високопосадовець з України, якого цитує видання.



Раніше російські «воєнкори» стали писати про нібито укладання «енергетичного перемир’я» між росією та Україною.



Український канал Supernova+ також стверджував, нібито з боку України є схоже розпорядження не бити по об'єктах енергетичної інфраструктури рф.



Офіційних підтверджень ані Україна, ані росія не робили — речник путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати. Раніше Financial Times із посиланням на джерела писало, що США та Україна обговорили можливість запропонувати росії обмежене припинення вогню: москва припинить удари по енергетичній інфраструктурі України в обмін на припинення Києвом атак на російські нафтопереробні заводи та танкери «тіньового флоту» рф.

